一年来分隔新马 一家四口终团圆

诞下女儿约半年就遇到马来西亚锁国，审计员夫妇时隔一年，终于在当地议员和各方的帮助下，把一岁半的女儿从马国接来新加坡，总算一家团员。

时隔一整年，女儿总算出现在眼前，但她已从襁褓中的小婴儿，变成已经学会走路、正在牙牙学语的小女孩。难怪父亲陈梓彬（36岁，审计员）禁不住说“女儿真的长大了很多！”

陈梓彬昨晚受访时说，他和妻子李雪珠（36岁，会计行政）来自马国，两人在本地工作约有13年，妻子和大女儿已是本地公民，他本身也是永久居民。

疫情爆发前，夫妇俩每个月都会回柔佛金马士探望家人。李雪珠于2019年9月6日在家乡诞下小女儿陈思蓉后，便把小女儿交由祖父母照顾，并计划在小女儿一岁时把她接到新加坡，不料却在去年三月遇上疫情，新马两国无法通关。

陈梓彬当时以为只要过一两个月就能回去看女儿，没想到这一等就等了一年。直到上个月他们终于安排好小女儿的托儿所，着手申请让女儿入境的证件，上周也联系上马国议员邹裕豪，请他协助让女儿入境到本地。

申请过程相当顺利，上周五祖父母开车带小孙女儿到新山关卡，李雪珠则由负责人员接到新山关卡接过女儿。

“时隔一年终于能够亲眼看到女儿，非常高兴，当初还是襁褓中的小女儿如今都已经长大，还会自己走路了！”

陈梓彬感叹，不能回家乡见女儿的期间，只能通过视讯的方式来参与女儿的成长过程，让他感到愧疚不已。

“我们都错过了女儿的成长，这一年里她已经学会爬也会走了，她的对岁我们也没办法陪她一起庆祝，非常可惜，现在总算能够一家团员了

从批准到接来本地 只有两天时间准备

从批准到接女儿到本地，只有两天的时间准备，审计师虽然精疲力尽，但心情却非常欣慰。

陈梓彬说，住柔佛的父亲上周二才收到小女儿的证件，马上让议员邹裕豪帮忙安排送女儿到新加坡，没想到当局很快就批准，并安排了周五中午入境。

他说，由于在新加坡的住家没有婴儿用品，他和妻子因此得赶在女儿过来之前准备好婴儿的必需品，以及准备妻子和女儿隔离时所需的物品。两人为此忙得精疲力尽。

“虽然忙了两天非常累，但是接女来的前一天，我们还是非常兴奋，终于可以见到女儿了

母女须隔离21天 父女还未能见面

女儿必须隔离21天，父亲只能趁稽查人员上门时，偷偷瞄女儿一眼。

李雪珠接小女儿回家后，母女两人随即开始在家中主卧室隔离21天，要到6月4日才完成隔离。

陈梓彬说，虽然把女儿接过来了，但他还得“忍”多一阵子，才可以亲手抱一抱让他朝思暮想的小女儿。

“遵守隔离规定，虽然同住一屋子却不能见面，还须要通过视讯来看女儿，有时趁稽查人员上门检查时偷瞄女儿，房内不时还会传来女儿的哭声。”

