女DJ：女佣履行居家通知第三天就获准开工 冠病检测竟呈阳

女DJ家里请印度尼西亚女佣，花了2500元的居家通知费，结果第三天女佣就被“放”回家开始工作，后来又被人力部叫回去做检测，发现是阳性。

人力部：女佣是康复者 才让她开工

人力部昨晚（5月17日）在面簿回应，女佣是康复者，因此才让她开工。当局是考虑到近期有变种病毒，才让女佣再接受检测，检测结果虽是阳性但她已康复，只是体内在排除病毒碎片。

这名印尼女佣在4月11日入境新加坡，当时她的聚合酶链式反应（PCR）检测呈阴性，血清检测则呈阳性。

当局评估女佣是早前感染并已康复，体拥有冠病抗体，再染病的风险较低，因此允许她提早在4月13日结束居家通知。

然而，由于疫情恶化，卫生部和人力部决定在4月30日再次安排女佣接受检测，以防万一。

所检测到的是死病毒碎片

人力部说，虽然女佣的PCR检测呈阳性，但是有迹象显示这是早前感染，所检测到的是死病毒碎片，而当局须要进一步做医学临床评估，以确定她不是再感染病例。

女佣雇主家人洁蒂·拉锡（Jade Rasif）是名女DJ，她日前在社交媒体发文，质疑女佣在履行居家通知第三天就获解除行动限制的做法是否安全。她也问为何她曾接触女佣，却没被令隔离。

人力部在面簿贴文中说，当局在5月9日确定女佣不具有传染力，可回雇主家。“这与早前女佣刚入境新加坡的评估是一致的，女佣并未对雇主家庭构成风险。”

女DJ：为求安心自行接受检测

拉锡曾透露，为了求得安心，这段期间她和家人自行接受检测，一直待在家中并戴着N95口罩。

针对拉锡家支付的2500元居家通知费是否会退还，劳务中介协会会长杰普雷玛（K Jayaprema）受访时说，居家通知费属于第三方费用，若没用到，一定会退还。

她说：“实际上，许多中介要求雇主自己申请入境批准，雇主直接支付人力部有关费用。如果有额外费用，雇主得负责；同样的，雇主也可以获得退款。”

人力部：只有活跃感染病例 才会被列确诊病例

针对女佣没被计入确诊人数的疑问，人力部解释，只有活跃感染病例才会被列为确诊病例，仍在等待临床评估结果的人不算。

根据当局的经验，多数康复者的PCR检测呈阳性是因体内在排除死去的病毒碎片，而不是活跃病例，只有后者才会计入确诊人数。

由于女佣为当前感染的风险很低，人力部从未给这户家庭发出隔离令，雇主和家人可以继续日常活动。

拉锡表示自己因涉及违反隔离令受调查，人力部说这不可能。对此，拉锡昨晚回应说，她的确两次接到警方来电调查，并愿意提供当局相关信息。

拉锡也说，还有其他雇主面对类似情况，希望当局能向受影响者解释清楚并提供援助。

《海峡时报》报道，数家女佣中介指出，过去两三周有一些雇主收到人力部的电邮，要求再次检测女佣。

中介说，这些女佣都是提早结束居家通知，当中有些人的检测结果呈阳性，因此被隔离了。