全国预计8月完成接种至少一剂疫苗

联合领导抗疫小组的卫生部长王乙康解释，疫苗接种工作第一阶段侧重于前线人员和年长者等高危群体，而他们大多已完成两剂疫苗接种，下一阶段应尽量扩大覆盖面。若一切顺利，到了8月，全国约470万人将接种至少一剂疫苗。

为让更多人尽快接种首剂冠病疫苗，今天（5月19日）起登记接种者，两剂疫苗的间隔时间将从三到四周，延长至六到八周。预计在8月初，全国人口将至少接种首剂疫苗，12岁至15岁的青少年也可接种辉瑞疫苗。

抗疫跨部门工作小组昨天召开记者会，在分享我国冠病疫苗接种工作进展与下一阶段计划时透露，疫苗虽稳定运抵我国，但供应有限，须调整程序以保护更多新加坡人。

辉瑞—BioNTech与莫德纳疫苗在首剂后的效能为80％。联合领导抗疫小组的卫生部长王乙康说：“与其好一些人得到最多的保护，倒不如给最多的人得到一些好的保护。”

他解释，疫苗接种工作第一阶段侧重于前线人员和年长者等高危群体，而他们大多已完成两剂疫苗接种，下一阶段应尽量扩大覆盖面。

本月预计可为多30万人接种首剂疫苗

王乙康保证，虽调整了程序，但让所有人完成两剂疫苗接种的结果不变。已预约接种第二剂疫苗的人也可按原定时间进行，或拨打1800-333-9999，自愿延后接种第二剂疫苗。

有了这项改变，我国本月预计可为多30万人接种首剂疫苗。王乙康说，若一切顺利，到了8月，全国约470万人将接种至少一剂疫苗。

40岁至44岁者今起也可上网vaccine.gov.sg登记接种疫苗。一旦有可预约的接种时段，政府将发送短信通知。从登记到预约，预计间隔一到两周。

与此同时，新加坡卫生科学局依据流行病特别采用程序，批准让12岁至15岁青少年接种辉瑞疫苗。我国冠病疫苗专家团也同意将辉瑞疫苗所获得的临时批准，扩大至这个年龄层。

王乙康说，卫生科学局和专家团的评估均显示，辉瑞疫苗对12岁至15岁青少年而言高效且安全，与成年人口中观察到的情况一致。卫生部因此将与教育部合作为他们接种疫苗，并会在适当时候宣布详情。

李显龙总理昨天则在面簿发文说，最近有越来越多儿童感染冠病。“接种疫苗仍是确保我们安全的最佳方式之一。我们希望尽快地保护越多人越好。”

截至前天（17日），我国已接种超过340万剂冠病疫苗。近200万人接种了首剂疫苗，其中超过140万人完成了两剂接种。

年长人士的疫苗接种率也令人鼓舞。符合疫苗接种资格的年满60岁者中，约71％已接种疫苗或预约接种，45岁至59岁者则有近66％。

我国本月16日至6月13日进入高警戒解封第二阶段，一些抗疫措施与去年的病毒阻断期类似，例如禁止堂食。

针对为何不再次启动病毒阻断期，联合领导抗疫小组的财政部长黄循财解释，收紧后的措施需要约一周才能见效，抗疫小组将根据无关联病例评估病毒在社区的传播程度，再决定是否进一步收紧措施。