卫生部调整指导原则 鼓励户外戴高过滤保护功能口罩

我国有关口罩使用的指导原则将调整。卫生部建议所有民众在户外应戴过滤保护功能高的口罩，到人多的地方或在室内更应如此。

这包括目前市面上可买到的手术口罩。若是可重复使用的口罩，民众应确保口罩至少有两层布料或能加上滤布，例如人民协会及淡马锡基金会之前分派的口罩。

我国自去年4月起就强制所有人在外须戴口罩。不过，联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上指出，最新证据显示新的冠病变种毒株传染率更高，也可能通过气溶胶（aerosol，指悬浮于空气中的固体或液体微粒）经空气传播，卫生部将与卫生科学局一同更新口罩使用的指导原则，再进行教育与宣导。

黄循财说：“不是大家目前戴的口罩有问题。我们只是希望大家不要只戴简单的布制口罩，而是能使用过滤保护功能高的口罩，采取额外措施保护好自己。”

卫生部在文告中指出，口罩的使用仍是我国公共健康策略的关键，戴口罩可减低飞沫传播，有效预防冠病传染。

目前卫生部只要求医院的前线医护人员戴医用级N95口罩。卫生部医药服务总监麦锡威副教授也指出，民众不应选择戴有通气孔或通气阀的口罩。

他说：“这类口罩一般上适合防烟霾，但从公共健康和传染学角度来看，戴这类口罩者咳嗽或打喷嚏时，唾沫仍可能飞出，结果他们身边的人无法得到妥善保护。”

麦锡威也提醒，尽管人民协会及淡马锡基金会之前分派的口罩都符合标准，有高过滤保护功能，但当中一些可重复使用的口罩含有效使用期，民众应注意。

例如，今年3月由淡马锡基金会免费分发的新款口罩，可重复洗涤30次，使用期约六七个月。

卫生部也将与新加坡企业发展局合作，帮助口罩进口商和批发商了解新的指导原则，确保市面上售卖的口罩都有一定质量，过滤保护功能达标。