麦锡威：病情更严重甚至死亡 变种病毒染疫风险若提高就有必要施打追加剂

一旦出现传播力和毒性更强的变种冠病毒株，以致发生严重感染甚至死亡的风险比目前更高，我国可能有必要针对这些变种毒株提供追加剂，来加强疫苗对国人的保护。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上答复媒体询问时说，我国展开全国疫苗接种工作至今少于一年，因此还不清楚疫苗的免疫保护是否会长期存在。不过，我国已和其他国家一样将展开研究，追踪已接种疫苗者的免疫反应，并研究免疫系统中的抗体和细胞反应是否能继续抵抗未来可遭受的感染。