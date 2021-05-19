麦锡威：病情更严重甚至死亡 变种病毒染疫风险若提高就有必要施打追加剂 订户 来自 / 联合早报 文 / 林静雯 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 卫生部长王乙康（右一）昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，随着我国步入新的疫苗接种阶段，我国应适应并设法尽可能让更多人接种疫苗。昨天出席记者会的有卫生部医药服务总监麦锡威副教授（左起）、财政部长黄循财和贸工部长颜金勇。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 一旦出现传播力和毒性更强的变种冠病毒株，以致发生严重感染甚至死亡的风险比目前更高，我国可能有必要针对这些变种毒株提供追加剂，来加强疫苗对国人的保护。卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上答复媒体询问时说，我国展开全国疫苗接种工作至今少于一年，因此还不清楚疫苗的免疫保护是否会长期存在。不过，我国已和其他国家一样将展开研究，追踪已接种疫苗者的免疫反应，并研究免疫系统中的抗体和细胞反应是否能继续抵抗未来可遭受的感染。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 接种疫苗 政府跨部门抗疫工作小组 宜家召回两系列餐具并退款 学生兼老板 挑战有多大？