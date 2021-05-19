圣安德烈自闭症中心总裁赵崇德：设小型照护设施对自闭症患者更宜居 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年5月19日 5:00 AM 经工作人员的引导，圣安德烈成人之家的居民在活动区参与音乐活动。（圣安德烈自闭症中心提供，摄于高警戒解封第二阶段前） 字体大小: 小 中 大 成人之家往往是当家长不能照顾孩子时做的“最后选择”。圣安德烈自闭症中心希望，接下来社区能有更多元的看护与住宿模式以满足不同患者的需求，并通过政府资助鼓励更多业者提供服务。首所专为自闭患者而建的圣安德烈成人之家投入运作已有两年，目前住有超过20人。负责经营的社会服务机构指出，设施虽未住满，但确保居民有舒适的居住环境，有足够的人手与经费来维持良好服务是关键，因此接收居民前得谨慎评估。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 圣安德烈成人之家 自闭症 特需人士 社会服务 宜家召回两系列餐具并退款 学生兼老板 挑战有多大？