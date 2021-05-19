圣安德烈自闭症中心总裁赵崇德：设小型照护设施对自闭症患者更宜居

成人之家往往是当家长不能照顾孩子时做的“最后选择”。圣安德烈自闭症中心希望，接下来社区能有更多元的看护与住宿模式以满足不同患者的需求，并通过政府资助鼓励更多业者提供服务。

首所专为自闭患者而建的圣安德烈成人之家投入运作已有两年，目前住有超过20人。负责经营的社会服务机构指出，设施虽未住满，但确保居民有舒适的居住环境，有足够的人手与经费来维持良好服务是关键，因此接收居民前得谨慎评估。