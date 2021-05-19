园景公司负责人蔡旭贤说，蜜蜂采花蜜，帮花朵传播花粉，是生态系统重要的一环，“见到蜂窝就扑杀，不是好办法”。

“只要摘除转移一个蜂窝，就能拯救约2万条生命。一个蜂巢最少有1万5000只蜜蜂，最多达3万只。”

园景公司负责人蔡旭贤（37岁）每个星期都会接到至少两个摘除蜂巢的求助电话，希望他帮忙转移家中发现的蜂巢。

蔡旭贤说：“一般人看到蜂巢就吓着了，直接打电话给市镇理事会或除虫害公司，但最后的结果就是全面消灭。”

蔡旭贤自小就对大自然满怀热忱，一次清除自家仓库铁棚时发现蜂巢，开始自学摘除与自制蜂房。

其实，新加坡有近137个蜜蜂种类，大部分是无刺或不会攻击人的独栖蜜蜂，只有四种属于群居，而且会制造蜂蜜。

新加坡常见的有亚洲蜜蜂（Asian honeybee）与红矮蜜蜂（Apis Florea）。

本地目前有三四名养蜂人与救蜂人，蔡旭贤自嘲是晚辈，而且是拜YouTube为师。

育有两个分别一岁与四岁孩子的他也会教他们如何亲近蜜蜂，他说：“蜜蜂不会随便攻击人。家长不应灌输恐惧给孩子，应该先从补充知识着手，了解大自然。”

他指出，蜜蜂采花蜜，帮花朵传播花粉，是生态系统重要的一环，“见到蜂窝就扑杀，不是好办法”。

蔡旭贤也是城市农场The Sundowner的负责人，除了将摘除的蜂巢移植到他店屋顶楼的农场，他也与兰卡拉米亚庙（Sri Lankaramaya Buddhist Temple）谈妥，未来将在那里安置被“解救”的蜂巢。