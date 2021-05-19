疑贪玩闯祸！男童3手指卡玻璃门缝

5岁男孩到大巴窑音乐学校上课，疑推玩玻璃门时三根手指不慎卡在门缝，众人怎么也拉不出来，小男孩又痛又惊吓，当场嚎啕大哭，最后惊动民防人员到场用工具撑开玻璃门缝解救。

这起事故发生在昨天（5月18日）傍晚约7时半，地点在大巴窑中心四楼的歌德音乐学校（Cristofori）。

一名在音乐学校等待孩子下课的家长，目击了事发情况。这位不愿具名的家长受访表示，当时看到该名小男孩正在学校门口推玩玻璃门，一开始她也没放在心上，没一会便听到男孩大叫的声音。

她说：“这玻璃门推开时旁边会有缝隙，男孩应该是把手放在缝隙中，结果玻璃门关上时手指就被夹住。当时男孩站在学校里面，三根手指头则露在门外。”

三根手指被夹的小男孩痛得当场大哭，一名相信是男孩母亲的妇女，以及在场的其他大人见状都被吓到，但任凭众人怎么尝试，都无法将男孩的手指“救”出来，于是有人通报民防部队求助。

据悉，三名民防人员过后抵达，他们先为小男孩戴上安全头盔，以免解救途中弄伤男孩；民防人员使用液压工具把门缝撑开，并在男孩的手指涂润滑液，一开始只能把一根手指拉出，再花约15分钟后，才将男孩的另外两根手指安全解救出来。

另一名目击者则说，小男孩在民防人员抵达前已停止哭泣，但民防人员救援时他几度痛得大叫，母亲则在一旁安抚他。

民防部队受询时证实这起事件，民防人员当时用液压救援工具（hydraulic rescue equipment）撬开玻璃门援救男童，事后将他送往竹脚妇幼医院医治。

完整报道，请翻阅2021年5月19日的《联合晚报》。