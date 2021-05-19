五年内骗走老妇近13万元 股票经纪监15月又4周

87岁老妇开支票请股票经纪帮忙填写金额买股票，岂料对方中饱私囊，5年内骗走老妇近13万元，昨日（5月18日）被判坐牢15个月又4周。

被告陈志乐（67岁，音译）案发时是一名股票经纪，他面对七项失信控状，受害人是87岁的老妇许贵卿。

案情披露，受害人是被告的其中一名客户，她购买股票时会给被告已签名的支票，再把数额告诉被告，让对方填写。

然而被告拿了支票却不是买股票，而是把钱转给自己，用于个人开销。为了避免被察觉，被告还不定时的给受害人转钱，制造假象。

即使被告在2016年6月辞职，他仍帮受害人买股票，并谎称自己仍是中介。

被告用该手法，在2010年1月19日到2015年11月26日期间，作案54次，共取走受害人12万7303元，只给对方存入8万7847元。被告事后将剩余差额赔偿给受害人。

控方指，被告长期蓄意犯案，还利用受害人年纪大和教育程度不高的劣势而行骗，甚至陆续给受害人转钱，让对方误以为真的买了股票。

另外，控方认为被告被控后才缴纳赔偿金，并非真心悔过，提议判监16个月又4周。

被告的代表律师求情时表示，受害人案发时77岁，当时也没有精神和身体问题，不能单以年龄来界定受害人为弱势群体。被告事后也配合调查，67年来没有案底，希望判处他坐牢12个月又两周。

法官参考双方陈词后，判被告坐牢15个月又4周。

完整报道，请翻阅2021年5月19日的《新明日报》。