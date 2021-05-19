妹疑遭兄木棍重伤丧命案 控方指兄或另面对非法拘禁等十多罪

妹妹疑遭哥哥用木棍重伤后丧命一案今早（5月19日）过堂，控方指哥哥将可能面对另外十多项罪名，包括非法拘禁以及非法禁锢，案件仍在调查中。

《联合晚报》日前报道，涉嫌重伤妹妹的黄博灿（29岁）在今年5月6日被控后，另外两名同伙林炳忠（62岁）及许美婉（41岁）也在5月12日被控上法庭。

三人各面对一项共谋蓄意重伤他人的罪名，指他们在今年5月4日晚上11时左右，在金文泰西1街第602座组屋的单位内，共谋用木棍严重伤害19岁的黄宝英。

黄宝英是黄博灿的妹妹，警方在案发七小时后接到报案，隔天清晨上门时，黄宝英已经气绝身亡，警员当场将哥哥黄博灿逮捕。

三人的案件今早过堂。控方表示，三人将可能面对更多的罪名，其中黄博灿可能面对另外十多项控状，包括非法拘禁、非法禁锢，以及更多的伤害罪名。

控方指出，由于被告黄博灿曾在调查期间拿病假，警方并未能够完成调查，因此申请将三人继续还押一周，在完成调查后再提交新的控状。

黄博灿的家人聘请来自赢必胜律师事务所的律师陈俊良及黄国彦为黄博灿的代表律师。两人表示不反对控方的申请。

法官批注控方的申请，案件将在5月25日过堂。

蓄意重伤的罪名若成立，被告可被判监禁长达十年，以及罚款或鞭刑。

完整报道，请翻阅2021年5月19日《联合晚报》。