本地新增38病例当中四起无关联 感染群新增五个 一安全距离大使染病

据卫生部文告，这名34岁男性安全距离大使5月15日开始咳嗽和喉咙痛，17日开始流鼻涕和身体酸痛，18日到综合诊疗所求医后确诊。男子已经完成两剂疫苗接种。

本地昨天（5月19日）新增38起冠病确诊病例，其中34起是社区病例。感染群新增五个，活跃感染群总数达24个。四起无关联社区病例包括一名在裕廊西城商场任职的安全距离大使。

根据卫生部昨晚发布的文告，这名34岁男性安全距离大使5月15日开始咳嗽和喉咙痛，17日开始流鼻涕和身体酸痛，18日到综合诊疗所求医后确诊。男子已经完成两剂疫苗接种。

西城（Westgate）至今已出现四起确诊病例，卫生部早前强烈建议5月10日至14日期间到访裕廊东JEM购物中心和西城的公众接受免费冠病检测。

亚历山大医院女护理助理染疫

另一名无关联确诊者是亚历山大医院的24岁女性基础护理助理，她5月17日开始咳嗽，同日接受轮流定期检测（RRT），结果未有定论，但立即被隔离。她同日第二次检测的结果呈阳性，血清检测结果为阴性，意味着她是当前感染。

另外两起无关联病例是一名45岁男性送货员和28岁男工程师。

与早前确诊者有关联、但未列入现有感染群的病患共有五人，其中一名马来西亚籍捷星亚洲航空公司空姐通过轮流定期检测发现染病。

其余四名病患在隔离时确诊，分别是软件工程师、家庭主妇、幼教教师，以及牧师。这名牧师是早前确诊先锋小学教师的家属。

本地昨天新增五个感染群。Sms Infocomm公司两名54岁和36岁的马来西亚籍女职员本月15日确诊后，当局再发现与其中一人密切接触、同在该公司上班的29岁马国女子染病。这名女子本月17日被隔离，同日出现症状，隔日确诊。

仁泰堂食品工业（Jin Tai Tong Food Industries）在Jin Tai Mart一名55岁货仓助理本月15日确诊后，相继出现四名病例，包括昨天通报的一名仁泰堂26岁越南籍货仓助理和仁泰堂食品工业一名39岁中国籍货仓助理，形成感染群。

围绕早前确诊的22岁Invade Industry女职员、29岁男数码网页设计师和77岁家庭主妇也出现感染群。

樟宜监狱感染群新增三名确诊病例，都是在监狱厨房工作的囚犯，曾与早前确诊的39岁监狱厨师密切接触。另有一名囚犯也初步确诊。

新加坡监狱署昨天发文告说，三名确诊病例自本月13日起隔离，确诊后已转往史拉兰公园中心的隔离设施。其他A5大楼的囚犯和职员的第二次聚合酶链式反应（PCR）检测都呈阴性，当局下来几天还会让他们反复接受检测，以及早发现潜伏病例。

其他感染群方面，樟宜机场感染群增加八起病例，达95人。新增病例包括三名小学生，分别是白沙小学的12岁女生、圣斯德望学校（St. Stephen's School）的11岁男生和圣安东尼女校（小学）的12岁学生。他们都是感染群中其他病例的家人。

补习中心Learning Point感染群增加三起病例，包括一名就读于福建会馆幼儿园的6岁男童，该感染群扩大至27人。

另外，本月17日确诊的一名女性内政部职员证实是内部安全局人员。内安局表示，曾与她密切接触的同事已隔离，办公室和共用空间已彻底清洁，在同个办公室工作的职员本周将接受冠病检测。

昨天新增的四起输入病例中，三起是从印度、印度尼西亚和美国回国的新加坡公民和永久居民。他们抵达新加坡后就履行居家通知。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万1689起。