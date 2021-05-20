三学生染疫 新加坡理工院6500师生员工接受检测 订户 来自 / 联合早报 文 / 董柏汝 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 新加坡理工学院的6500名学生及教职员昨天起须接受冠病检测。有家长反映，检测现场大排长龙，也有学生表示上午10时便到校排队，约一个半小时才做完检测。（读者提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡理工学院目前有三名学生确诊感染冠病，卫生部自昨天起，为该理工院五个学院的约6500名学生、教职员，以及食阁摊贩进行冠病检测，以降低病毒在校园内传播的风险。新加坡理工学院昨早发文告说，三名在本月16日和17日确诊染病的学生情况良好，目前没有证据显示，这三起病例是有关联的。理工院已对校园设施进行彻底清洗和消毒，与三名学生有过密切接触者已接受隔离，他们的同学也放缺席假。所有课程也从前天（18日）起转为线上授课。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡理工学院 卫生部 冠病检测 最年轻换心人心肌病变不治 一年来歧视情况依旧 盛港男护士家不断被喷“消毒水”