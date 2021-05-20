三学生染疫 新加坡理工院6500师生员工接受检测

新加坡理工学院目前有三名学生确诊感染冠病，卫生部自昨天起，为该理工院五个学院的约6500名学生、教职员，以及食阁摊贩进行冠病检测，以降低病毒在校园内传播的风险。

新加坡理工学院昨早发文告说，三名在本月16日和17日确诊染病的学生情况良好，目前没有证据显示，这三起病例是有关联的。理工院已对校园设施进行彻底清洗和消毒，与三名学生有过密切接触者已接受隔离，他们的同学也放缺席假。所有课程也从前天（18日）起转为线上授课。