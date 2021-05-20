本地注资和参与研发冠病疫苗 将开展第三期临床试验 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 一款由本地注资和参与研发的冠病疫苗，已经完成对580名美国和本地受试者的第二期临床试验，九成在注射一剂疫苗的28天后产生了抗体，免疫T细胞也比其他信使核糖核酸疫苗高出8倍至16倍。公司准备在高风险地区开展第三期临床试验，并备产1000万剂疫苗，预计年底获紧急批准后就可投放市场。美国生物科技公司Arcturus Therapeutics总裁兼首席执行官约瑟夫·佩恩（Joseph Payne）通过越洋视讯接受《联合早报》专访时，介绍这款名为ARCT-021疫苗的最新进度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学 新加坡经济发展局 冠病疫苗 临床试验 Arcturus Therapeutics 最年轻换心人心肌病变不治 一年来歧视情况依旧 盛港男护士家不断被喷“消毒水”