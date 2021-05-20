本地注资和参与研发冠病疫苗 将开展第三期临床试验

一款由本地注资和参与研发的冠病疫苗，已经完成对580名美国和本地受试者的第二期临床试验，九成在注射一剂疫苗的28天后产生了抗体，免疫T细胞也比其他信使核糖核酸疫苗高出8倍至16倍。公司准备在高风险地区开展第三期临床试验，并备产1000万剂疫苗，预计年底获紧急批准后就可投放市场。

美国生物科技公司Arcturus Therapeutics总裁兼首席执行官约瑟夫·佩恩（Joseph Payne）通过越洋视讯接受《联合早报》专访时，介绍这款名为ARCT-021疫苗的最新进度。