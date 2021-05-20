四餐饮店及九人违反安全条例 被令暂停营业或罚款 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 陈劲禾 卓彦薇 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在刚过去的周末，四个餐饮场所和九人因违反安全管理措施，被令暂时停业或罚款。去年解封第二阶段期间为75人举办宴会的西餐厅Gemma Steakhouse业者昨天被判罚款1万4000元。永续发展与环境部昨天发文告说，近日违例的四个餐饮场所其中两个被令暂停营业，即南波那维斯达路Viva Vista商场的HooHa Restaurant & Cafe，和纬壹科技城的飞镖酒吧Darts Legend。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 安全管理措施 餐饮场所 公园 国家公园局 新加坡食品局 永续发展与环境部 高警戒解封第二阶段 最年轻换心人心肌病变不治 一年来歧视情况依旧 盛港男护士家不断被喷“消毒水”