四餐饮店及九人违反安全条例 被令暂停营业或罚款

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来自 / 联合早报

文 /
李思敏 陈劲禾 卓彦薇

发布 / 2021年5月20日 5:00 AM

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在刚过去的周末，四个餐饮场所和九人因违反安全管理措施，被令暂时停业或罚款。去年解封第二阶段期间为75人举办宴会的西餐厅Gemma Steakhouse业者昨天被判罚款1万4000元。

永续发展与环境部昨天发文告说，近日违例的四个餐饮场所其中两个被令暂停营业，即南波那维斯达路Viva Vista商场的HooHa Restaurant & Cafe，和纬壹科技城的飞镖酒吧Darts Legend。

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