李总理：兼顾国际姿态和国内舆论 中美须有决心寻找合作共同点 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 李显龙总理（左）接受美国商会副会长薄迈伦（Myron Brilliant）的视讯访问时说，中美两国在许多议题上存在合作机会，但两国要走到一起，须要两国政治领袖的推动。预录访问昨晚在美国商会线上举行的全球经济复苏论坛播放。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 李显龙总理强调，中美关系如果恶化，全球局势将很紧张，小则造成担忧，大则引发冲突，亚太地区也必将受影响。这对于大小国家都不利，对中美两国也一样。中美两国存在许多合作机会，但双方需要决心开展合作并接受彼此原本的面貌，同时寻找可合作的共同点。李显龙总理认为，两国要同时兼顾国际姿态和国内政治舆论，对内说明他们将通过与其他国家的合作来维护国家利益。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美关系 最年轻换心人心肌病变不治 一年来歧视情况依旧 盛港男护士家不断被喷“消毒水”