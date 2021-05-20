李总理：兼顾国际姿态和国内舆论 中美须有决心寻找合作共同点

李显龙总理强调，中美关系如果恶化，全球局势将很紧张，小则造成担忧，大则引发冲突，亚太地区也必将受影响。这对于大小国家都不利，对中美两国也一样。

中美两国存在许多合作机会，但双方需要决心开展合作并接受彼此原本的面貌，同时寻找可合作的共同点。李显龙总理认为，两国要同时兼顾国际姿态和国内政治舆论，对内说明他们将通过与其他国家的合作来维护国家利益。