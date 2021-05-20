借1亿多元收购企业股票后却连年下跌 富商操纵拉高股价被判罚款48万元

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来自 / 联合早报

文 /
郭培贤

发布 / 2021年5月20日 5:00 AM

案情指被告克里斯维兰担心股价太低会促使银行要求催加按金，因此开始指使交易代表，要他们想办法拉高股价。（海峡时报）
案情指被告克里斯维兰担心股价太低会促使银行要求催加按金，因此开始指使交易代表，要他们想办法拉高股价。（海峡时报）

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借1亿多元收购金声能源（KS Energy）股票后股价连年下降，富商克里斯维兰为了避免银行催加按金，指使交易代表想办法拉高股价，克里斯维兰在事迹败露后被控操纵股价，昨天认罪后被判罚款48万元。

《联合早报》日前报道，来自印度尼西亚的新加坡永久居民克里斯维兰（Kris Taenar Wiluan，72岁）面对六项触犯证券与期货法令罪名，指他在2014年12月19日至2016年9月13日之间指使交易代表操纵金声能源的股价。

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