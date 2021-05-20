借1亿多元收购企业股票后却连年下跌 富商操纵拉高股价被判罚款48万元 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年5月20日 5:00 AM 案情指被告克里斯维兰担心股价太低会促使银行要求催加按金，因此开始指使交易代表，要他们想办法拉高股价。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 借1亿多元收购金声能源（KS Energy）股票后股价连年下降，富商克里斯维兰为了避免银行催加按金，指使交易代表想办法拉高股价，克里斯维兰在事迹败露后被控操纵股价，昨天认罪后被判罚款48万元。《联合早报》日前报道，来自印度尼西亚的新加坡永久居民克里斯维兰（Kris Taenar Wiluan，72岁）面对六项触犯证券与期货法令罪名，指他在2014年12月19日至2016年9月13日之间指使交易代表操纵金声能源的股价。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 股票 操纵股价 最年轻换心人心肌病变不治 一年来歧视情况依旧 盛港男护士家不断被喷“消毒水”