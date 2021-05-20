王国瑞目前经营一家送货公司，除了帮助回教社会发展理事会的低收入受惠家庭免费搬家，他也参与孩子就读的幼儿园所举办的慈善项目。他过去曾住在租赁组屋，接受过社区关怀计划的援助，也曾受惠于他人捐赠的食品。如今能帮助他人，他觉得特别有意义。

曾在有需要时获得援助，王国瑞（37岁）对此铭记在心。他的经济条件不宽裕，但仍热心于志愿服务，有机会就帮助比自己更有需要的人，尽一己之力回馈社会。

成长于弱势家庭的王国瑞曾是一名厨师，目前经营一家送货公司。他用来搬运和送货的货车，也是他做义工时的交通工具。

除了帮助回教社会发展理事会的低收入受惠家庭免费搬家，王国瑞也参与孩子就读的幼儿园所举办的慈善项目。

他的三个子女介于三岁至八岁，最年幼的两个就读于职总优儿学府设在岗景路的幼乐园。该幼儿园多年来同职总保健合作社的职总乐龄活动中心合作，不时会向学生家长筹集日常食品和用品，捐赠给贫困年长者。

过去几年，每逢举办这类慈善活动，王国瑞会开着自己的货车将幼儿园筹集的物品，搬运到乐龄活动中心。

他过去曾住在租赁组屋，接受过社区关怀计划的援助，也曾受惠于他人捐赠的食品。如今能帮助他人，他觉得特别有意义。

王国瑞的妻子是工厂员工，两人养育三个年幼子女负担不小。一家人获得职总优儿学府儿童援助服务一系列支援，这包括两个孩子可参与华侨银行—职总优儿学府鸿桥计划，儿童培育户头各获一次过400元补贴，加上政府一对一补贴，可用来支付津贴后的托儿费用。他们也是光明前景基金的受益者，孩子的校服、文具，以及参与职总优儿学府举办的郊游或学习坊等活动费用，也获得资助。

王国瑞很感激这一系列援助为家里减轻了负担。“如今我有一点余力，希望帮助比我有更有需要的人。”