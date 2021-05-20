宏茂桥高楼抛物 男子险遭瓶子击中

险遭玻璃瓶砸破头，男董事气煞带上“证物”，12个楼层逐楼查问、敲了24间单位的门，誓要揪出罪魁祸首。警方已展开调查。

这起鲁莽行事案发生在本周一（5月17日）下午1时35分，王振耀（51岁，智能旅游平台董事）刚踏入宏茂桥10道第469座组屋，想到停车场时，不到三秒就从后方传来玻璃碎裂声。

他转头一看，发现一地的绿色玻璃碎片，怀疑是由居民从高楼抛下，一想到玻璃瓶险些就砸到他的头上，就感到后怕，虽然没受伤，但还是决定报警。

他告诉记者，警方抵达现场调查，也和他做了笔录才离去，他则从车上拿出塑料袋，将碎片装好后，决定上楼找出罪魁祸首。

根据玻璃瓶掉落的位置，他将涉事单位锁定至其中两排单位，然后拿着塑料袋，从底层往上爬到12楼，再一楼一楼往下查，逐个敲门询问，但开门的24间单位中并未有人承认。

“老实说，我不觉得有人会承认，可至少我这么做，他们会知道有人差点受伤，或者让大家知道这件事提高警惕，高楼抛物者的行为也会收敛。”

王振耀表示，这座组屋的后方是前往停车场的必经之路，而这不是第一次发生高楼抛物事件，希望自身经历能作为警示。

警方证实接获一起鲁莽行事的通报，目前已展开调查。

完整报道，请翻阅2021年5月20日的《新明日报》。