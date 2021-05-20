仁泰堂六员工染疫 货仓11店全暂关 料亏数十万元

已经有六名员工确诊的仁泰堂食品工业，约100员工前天（18日）接受冠病检测，并在当局的安排下隔离两周，接受检测。工厂、货仓和11个零售店已全部停运，进行消毒，下月3日正式开店营业，业主估计两周损失数十万元。

仁泰堂食品工业（Jin Tai Tong Food Industries）董事经理刘少先（62岁）今早告诉《联合晚报》，为了员工和顾客的安全，并消除顾客的顾虑，他决定遵照卫生部的建议，让所有员工隔离。

他指出，五名在加基武吉工厂，以及乌美货仓兼办公室的员工先后确证，其中两个是工厂员工，三个是货仓员工。

为了避免工厂、货仓和零售店的员工交叉感染，他必须当机立断，让所有员工隔离。

他的员工在当局安排下，到酒店接受隔离，而他本身在自己公寓隔离，公寓仅他一人居住。

据了解，仁泰堂食品感染群昨天又增加一个货仓员工的病例，使这新增感染群人数增至六人，但还没有正式出现在病例文告。

刘少先的11个零售店面，包括五间仁泰堂药行和六间Jin Tai Mart药妆店。

他指出，公司考虑到顾客的忧虑，决定关闭零售店，但也必须承担巨大亏损。

“我们得继续支付工资和租金。不只是我们，许多中小企业受受冠病沉重打击，我希望政府能考虑给予一些补贴，让我们渡过难关。”

本月15日，仁泰堂食品工业一名55岁的货仓助理确诊后，相继出现四名病例，包括昨天通报的26岁越南籍货仓助理和39岁中国籍货仓助理，形成感染群。

完整报道，请翻阅2021年5月20日《联合晚报》。