一年来歧视情况依旧 盛港男护士家不断被喷“消毒水”

一年过去了，盛港医院男护士声称邻居还是不断朝他家喷洒消毒药水和肥皂水。消毒药水也导致他的儿子频频咳嗽，托儿所拒收后夫妻只好请假在家照顾儿子。

《联合晚报》去年报道，盛港综合医院一名男护士声称因为职业关系，一家大小被隔壁邻居歧视。隔壁夫妇每次都会瞪他们，朝他们喷消毒液。

男护士表示虽向议员和医院求助，但一年过去了，情况依旧没有改善。

社交媒体Instagram日前再次流传出男护士家中电眼拍摄的画面，根据男护士在去年12月和今年3月上载的闭路电视画面显示，当护士的儿子站在门外时，邻居突然朝门外喷洒消毒水。另一段视频则显示，护士早上要带儿子去上学时，就当儿子站在门口时，邻居突然跑出来洗地。

男护士无奈地表示，为什么这些行为总是当他在家门口时发生？“他们声称时不时就会洗门，而我的儿子碰巧就在那里。问题是，他们能够在我们出门后才这么做，为什么偏偏要在这个时候这么做？”

男护士在3月份的Instagram贴文中说，“消毒水的刺鼻味导致我的儿子咳嗽，托儿所不愿意让他进入，要我们带他去看医生。”

他称当带孩子看医生后就会获得居家病假，他和妻子就需要轮流请假在家照顾孩子。

视频引来网民热议，纷纷表示近来不少医护人员似乎受到不公平的对待，呼吁当局协助解决这起邻居纠纷。记者走访男护士住家时，他证实情况依旧，但拒绝透露更多信息。

邻居喊冤：是洗地水流向护士家

邻居喊冤说沟渠孔盖在护士家外面，洗地水自然会流向护士家，自己家一年多来饱受批评，女邻居也丢了兼职工作。

邻居林女士和丈夫江先生受访时喊冤说，事发一年多来，自己遭受诸多人的批判，林女士也因此丢了兼职工作。

夫妻俩表示只是会为家门口消毒，这有什么错呢？此外，因为沟渠孔盖在护士家门口，洗地水自然会流向哪里，并不是自己故意的。

林女士说，两家人原本去年六月初已到调解中心和解，但对方却没有放过他们，后来的调解也没有再去。“我们只希望好好住在这里，不希望再和邻居交恶”。医院也感谢公众对所有医疗工作者的支持及善意。

最新进展

警方发出文告透露将在明天（21日），提控一名55岁的男子和一名48岁的女子涉嫌故意骚扰他们的邻居。这名女子还将被控涉嫌在另一起无关的事件中造成公共骚扰。

完整报道，请翻阅2021年5月20日的《联合晚报》。