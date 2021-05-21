王瑞杰：病毒无孔不入抗疫须做持久战准备

王瑞杰指出，人类与冠病病毒的斗争已经来到关键的路口，接下来的重点在于如何控制疫情，同时避免对经济造成太大的伤害。如果全球不加强合作遏制病毒，人们就会陷入一波又一波无休止的感染，有可能孕育出更致命的毒株，破坏现有措施和疫苗的防疫效果，逼得人们重新隔离。

冠病大流行已经进入第二年，几乎所有政府目前的首要任务仍然是控制疫情，但狡猾的病毒无孔不入，一旦得手又会以指数增长的速度迅速繁殖，人们要做好打持久战的心理准备。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天（5月20日）线上参与日本经济新闻社（Nikkei）主办的第26届“亚洲的未来”国际会议时指出，人类与冠病病毒的斗争已经处来到关键的路口，接下来的重点在于如何控制疫情，同时避免对经济造成太大的伤害。

王瑞杰说，有效疫苗的迅速开发给人们带来了一线希望，大规模接种的地区无论是新病例还是死亡人数都有所下降，但是全球疫苗短缺，“疫苗民族主义”问题更是难以消弭。

“新毒株使得疫情升温，全球正面对疫情暴发以来最大的一波感染，这提醒我们，除非人人都安全，否则没有任何人是安全的。”

他强调，如果不加强全球合作遏制病毒，人们就会陷入一波又一波无休止的感染，有可能孕育出更致命的毒株，破坏现有措施和疫苗的防疫效果，逼得人们重新隔离。“有鉴于疫情规模空前，扩大疫苗的生产与分配是迫切的。”

王瑞杰说，目前全球抗疫的亮点在于前所未有的科技信息共享与合作，超过180个国家通过全球流感共享数据库（GISAID）分享了160万组病毒基因组序列，全球冠病疫苗获取机制（COVAX）也为超过120个国家争取到6700万剂的疫苗供应。“虽然距离年底之前分发20亿剂的目标还很遥远，但这还是让人鼓舞的成果。”

他也说，疫情提醒全世界须更好地应对环境变化等复杂的全球挑战，经济复苏步伐加快时，人们会有更多机会以绿色的方式谋求发展，并投资于绿色的解决方案。

“亚洲的未来”是日经新闻社自1995年开始每年举行的研讨会，让政府和商业领袖分享他们对亚洲未来的愿景。今年大会主题是“塑造后冠病时代——亚洲在全球复苏中的角色”，在两天的大会上受邀发言的亚洲领导人包括日本首相菅义伟、马来西亚首相慕尤丁，以及新西兰贸易和出口增长部长奥康纳奥康纳（Damien O' Connor）。

王瑞杰在25分钟的发言中也针对中美关系和区域发展架构发表了看法，他呼吁日本机构扩大在亚细安区域的绿色投资，并分享“绿色金融”知识。

他在与《日经亚洲》总编辑奥村繁三郎对谈时指出，上世纪70年代石油危机暴发时，日本曾经投入许多精力改善能源效能，成为全世界能效最高的经济体之一。

“我期待许多日本金融机构将绿色金融知识带到亚细安，让我们一起努力从这场危机中越战越勇，加强合作。”