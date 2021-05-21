六个社区感染群病例人数扩大

卫生部昨晚发布的文告，与早前确诊的信息科技工程师有关的感染群增加五起病例，其中的三岁女童曾密切接触这名工程师。Learning Point补习中心感染群和樟宜监狱感染群也分别增加一起病例。

本地六个冠病感染群扩大，昨天（5月20日）分别新增社区病例，包括一名三岁女童。

根据卫生部昨晚发布的文告，与早前确诊的信息科技工程师有关的感染群增加五起病例，其中的三岁女童与这名工程师有密切接触。

她是榜鹅大道乐心儿（Skool4kidz Centre）的学生，本月16日隔离，19日确诊时没有出现症状。

这名工程师的女性家属前天也确诊。她在肯德基快餐店惹兰马士布爹（Jalan Mas Puteh）分店工作，最近一次上班是本月17日。

这家分店已暂时关闭，肯德基建议当天到过那里的顾客密切留意健康情况。它昨天在面簿上说，所有接触过确诊员工的其他职员，已自行隔离并接受拭子检测，结果均为阴性。

Learning Point补习中心感染群增加一起病例。她是早前确诊圣婴女校（加东）小学生的家属，在法律服务委员会担任法律服务人员。虽然这名38岁妇女已接种两剂疫苗，但仍出现流鼻水和身体酸痛的症状。

樟宜监狱感染群也增加一起病例。这名病患曾密切接触早前确诊的厨师，是监狱的囚犯。

仁泰堂食品工业（Jin Tai Tong Food Industries）感染群则增加三起病例，分别为货仓助理、包装员及店员。

这名货仓助理与早前确诊的另一名货仓助理是同事，包装员则是因为曾经到访白沙坊，响应卫生部号召前去检测后发现的。文告没有说明店员为什么会接受检测。

电子业公司Sms Infocomm感染群增加一起病例。她是一名工厂操作员，曾密切接触早前确诊的同事。

昨天也有五起与早前确诊病例有关联的新增病例，但未形成感染群。他们的年龄介于12岁至39岁，其中两起分别为英华学校（小学）和耘青中学的学生。其余三起是电工、女佣和律师楼职员。

新增六起无关联病例

另一方面，本地新增六起未找到关联的冠病社区病例，病患介于19岁至69岁，即服装公司职员、家庭主妇、书店客服人员、数据储存器制造商希捷（Seagate）新加坡国际总部职员，以及19岁的马来西亚籍新加坡理工学院学生。她最近一次上学是上周六，前天发烧去看医生，当天确诊。

新增无关联病例都是生病去看医生时，做了检测后确诊，不知道是在哪里受感染的。当中没有人初步确诊感染B1617变种病毒；有三人接种了一剂或两剂疫苗。

其中，确诊的69岁新加坡籍清洁工受雇于清洁公司Weishen Industrial Services。这家公司有提供冠病消毒服务，但卫生部没有透露这名清洁工是否参与消毒工作。