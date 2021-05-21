中央医院及樟宜综合医院为没冷气病房安装抽风机

本地至少两家公共医院将在没有冷气的津贴病房里安装抽风机，以改善病房空气流通。

新加坡中央医院昨天在面簿贴文中说，冠病最常在带病者直接或近距离与他人长时间接触后传播，尤其是在通风不佳的地方。

“我们的B2和C级病房目前是靠打开窗户以及风扇通风的。为了改善病房空气流通，我们已经开始安装抽风机（air extractor），将病房内不新鲜和潮湿的空气排出去，以保障大家的安全。”