中央医院及樟宜综合医院为没冷气病房安装抽风机 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年5月21日 5:00 AM 新加坡中央医院的B2和C级病房目前是靠打开窗户以及摇摆风扇通风。医院已经开始安装抽风机，将病房内不新鲜和潮湿的空气排出。（取自新加坡中央医院面簿） 字体大小: 小 中 大 本地至少两家公共医院将在没有冷气的津贴病房里安装抽风机，以改善病房空气流通。新加坡中央医院昨天在面簿贴文中说，冠病最常在带病者直接或近距离与他人长时间接触后传播，尤其是在通风不佳的地方。“我们的B2和C级病房目前是靠打开窗户以及风扇通风的。为了改善病房空气流通，我们已经开始安装抽风机（air extractor），将病房内不新鲜和潮湿的空气排出去，以保障大家的安全。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 通风 冠病 新加坡中央医院 本地最年轻换心人 手术完成15年后突去世 荣誉国务资政吴作栋庆80大寿