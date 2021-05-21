青年骑电板车鲁莽撞死妇女 法官指罪行严重判入狱12周

本地首起电动踏板车夺命意外定案，青年撞死六旬妇女，昨天被判入狱12周。

被告洪启文的代表律师早前在被告认罪后，向法庭申请让被告接受评估，以鉴定他是否适合接受缓刑监视。法官昨天指被告罪行严重，拒绝批准申请，直接判他12周监刑。

这起致命意外发生在2019年9月21日晚上10时23分，地点在勿洛北3街第539座组屋前的脚踏车道上。现年22岁的被告骑着电动踏板车与骑着脚踏车的妇女王美英（65岁，包装员）相撞，导致王美英昏迷入院，在医院挣扎五天后不治。