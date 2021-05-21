青年骑电板车鲁莽撞死妇女 法官指罪行严重判入狱12周 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 黄俊贤 发布 / 2021年5月21日 5:00 AM 被告洪启文申请接受缓刑监视评估被拒。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地首起电动踏板车夺命意外定案，青年撞死六旬妇女，昨天被判入狱12周。被告洪启文的代表律师早前在被告认罪后，向法庭申请让被告接受评估，以鉴定他是否适合接受缓刑监视。法官昨天指被告罪行严重，拒绝批准申请，直接判他12周监刑。这起致命意外发生在2019年9月21日晚上10时23分，地点在勿洛北3街第539座组屋前的脚踏车道上。现年22岁的被告骑着电动踏板车与骑着脚踏车的妇女王美英（65岁，包装员）相撞，导致王美英昏迷入院，在医院挣扎五天后不治。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 致命 电动踏板车 本地最年轻换心人 手术完成15年后突去世 荣誉国务资政吴作栋庆80大寿