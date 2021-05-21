美术馆展裸臀作品引发玷污女性争议 艺术家王良吟：别用有色眼光看臀部

本地著名艺术家王良吟阐明Singirl系列延续她一贯以身体为最直接有力的创作载体，讲述自我认同的经历。有网民指，看不出作品有任何艺术或文化价值，要求美术馆撤下作品；但也有另一把声音，如舞者潘伟明认为艺术应该给不安的人带来安适，给安适者带来不安。

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