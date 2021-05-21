美术馆展裸臀作品引发玷污女性争议 艺术家王良吟：别用有色眼光看臀部 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年5月21日 5:00 AM 艺术家王良吟在新加坡美术馆的作品《Singirl线上项目》邀请公众呈交臀部照引发争议。（取自面簿） 字体大小: 小 中 大 本地著名艺术家王良吟阐明Singirl系列延续她一贯以身体为最直接有力的创作载体，讲述自我认同的经历。有网民指，看不出作品有任何艺术或文化价值，要求美术馆撤下作品；但也有另一把声音，如舞者潘伟明认为艺术应该给不安的人带来安适，给安适者带来不安。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 新加坡 日本 艺术 新航 女性 面簿 联合早报 本地 亚洲 空姐 波兰 新加坡航空公司 艺术家 社交媒体 新加坡美术馆 身份认同 纽约 创作 挑战 外国人 艺术品 美术 表演 新兴国家 侮辱 行为艺术 本地最年轻换心人 手术完成15年后突去世 荣誉国务资政吴作栋庆80大寿