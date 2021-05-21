本地四摄影师逾百新视角 展现12“社区饭厅”建筑风情 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月21日 5:00 AM 中峇鲁巴刹与熟食中心的建筑，与中峇鲁区摩登流线型建筑风（Streamline Moderne）和装饰艺术（Art Deco）建筑美学的风格相吻合。（国家文物局提供） 字体大小: 小 中 大 芽笼士乃巴刹与熟食中心的传统马来风格建筑、亚当路熟食中心独特的九边形建筑形状、东海岸人工湖美食村散发的沿海度假氛围……国家文物局通过四名本地摄影师的超过100个数码摄影作品，让公众以新视角了解本地12个小贩中心的独特建筑特色。这项名为“小贩中心的空间”（Spaces of Hawker Centres）的数码摄影系列由国家文物局推出，主要突出本地小贩中心作为国人日常生活中不可或缺的一部分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国家文物局 Roots.sg 小贩文化 本地最年轻换心人 手术完成15年后突去世 荣誉国务资政吴作栋庆80大寿