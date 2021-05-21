本地四摄影师逾百新视角 展现12“社区饭厅”建筑风情

芽笼士乃巴刹与熟食中心的传统马来风格建筑、亚当路熟食中心独特的九边形建筑形状、东海岸人工湖美食村散发的沿海度假氛围……国家文物局通过四名本地摄影师的超过100个数码摄影作品，让公众以新视角了解本地12个小贩中心的独特建筑特色。

这项名为“小贩中心的空间”（Spaces of Hawker Centres）的数码摄影系列由国家文物局推出，主要突出本地小贩中心作为国人日常生活中不可或缺的一部分。