陈国水中二时辍学，1971年到中餐馆当学徒，曾在多家著名餐馆工作，最拿手的是点心制作。一晃眼过了50年，也幸好有这门手艺，他才能一次次从失败的经历中站起来。

年少时辍学，成年后经历丧妻和几次生意失败，陈国水一生跌跌撞撞。不过，每当遇到挫折，他总能在厨房里找到支撑下去的力量。多年来练就的厨艺，不仅让他养家糊口，也使他得以克服种种难关。

陈国水（65岁）中二时辍学，1971年到中餐馆当学徒，曾在文华酒店和现已停业的百龄麦旋转酒楼等著名餐馆工作，最拿手的是点心制作。

他受访时说：“我家里不富裕，父亲是德士司机，母亲是家庭主妇，我辍学后到过修车厂工作，不久后转到餐馆当学徒。当年会进厨房，其实是因为姐姐说到餐馆上班至少吃饭是免费的。”

一晃眼过了50年，也幸好有这门手艺，让多次经历失败的陈国水能再站起来。

他透露，2002年妻子病逝后，他消沉了一段时间，过后通过朋友介绍到巴布亚新几内亚投资贸易生意，但因为当地环境复杂，两三年就亏了数万元，搞得要向家人借钱和卖掉组屋还债。

还清债务后，陈国水拿着卖组屋剩下的钱和领取的公积金储蓄，几年里先后投资了煮炒和点心生意，但始终没有成功。期间，每次生意亏了钱，陈国水就会回到餐馆或工厂工作，靠做点心的手艺赚钱以再次出发。

自认爱创业的他，今年顶下了位于荷兰通道的咖啡店摊位，售卖拉面和小笼包。他坦言，年纪大了本来不想再冒险，但是因为儿子经济情况不太好，所以希望能多赚点钱，撑起一家人的生活。