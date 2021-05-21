不知如何搞外送 年长摊贩担心无法撑

餐饮场所禁堂食，一些年长摊贩自认“科技盲”无法做外送服务，当中七旬面摊叔苦叹自暴发疫情每个月倒贴500元经营，恐支撑不下去就得收摊“止血”。

我国本月16日进入高警戒解封第二阶段，禁止堂食，只允许食客进行外带或外送购买食物。在这段时期，为扩大消费群，不少餐饮业者都纷纷增添外送服务选项，但有些年长摊贩或对电脑不熟悉，看不懂英文而无法使用科技接受外送订单。

其中一名小贩是在惹兰白锡（Jalan Berseh）第27座咖啡店经营“亚弟叩叩面”摊位的沈亚弟（74岁）。他接受《新明日报》访问说，自去年疫情暴发后，他的生意就下降50%，每个月倒贴约500元。

“再次听到禁堂食后，我真的感到担心，心想又要倒贴，所以就和儿子说不想继续营业，原本想在本月底关闭。每天的收入只有200元至300元，但每个月的摊位费用要2000元，真的无法负荷。”

沈亚弟说，自己与妻子都不识字，他也只会一点华语，多数时间用福建话沟通，所以完全不会使用网上外送服务。“我使用的也是旧款的手机，只会拨打电话，不会使用其他功能。”

经营蚝煎摊的文礼小贩协会副总务黄丽娜（57岁）表示自己英文程度不够好因此不敢用外送平台。

“听英语我还可以，但如果有再深一点的词汇我就不行了，外送平台我怕会有些复杂的英文字。虽然现在生意受影响，但我应该还不会考虑关店，会再观望一下。”

芳林苑熟食中心长盛茶室的摊贩邓仲容（67岁）说，经营摊位12年，禁止堂食后生意下跌约50%，但也不考虑设立外送服务。“其中因素是平台全都是英文，我不太会看，另一个原因是我认为公众不太会点饮料的外送，因为他们可以选择在家冲泡。”

售卖传统本地糕点，如“番薯蛋”与木薯糕的李亚明（78岁）则说，他不仅不知如何应用网上平台进行外送服务，也因为害怕忙不过来而谢绝使用。“这些糕点都是我每天清晨新鲜做的，很耗费功夫。”

完整报道，请翻阅2021年5月21日的《新明日报》。