老狗眼瞎走不动 17年主人不离弃

人狗情深！两个月大被领养，一养就是17年，老德国牧羊犬如今眼睛全瞎、四肢无力走不动，可是女主人对它不离不弃，还找来一张改装过的轮椅，每天拉老狗下楼散步！

位于西部某组屋楼下，近日可看到有一家人用一个特别的“轮椅”遛狗，一只德国牧羊犬趴在四个小轮子支撑的架子上，由女主人拉着它到处蹓跶。

《联合晚报》联络上女狗主李小姐（32岁，室内设计师），得知原来这一狗一轮椅的背后，有一段令人动容的人狗故事。

这只狗名叫“猪猪”，是李小姐的朋友17年前在建筑工地发现的，当时只有大约两三个月大，她在征求母亲同意后把它带回家饲养，一养就是17年。

李小姐说：“今年4月，我们刚跟它庆祝17岁生日，它已经很老了，患有‘老狗痴呆症’，半夜会起来吠叫，几个月前它的眼睛完全看不见，四肢也没有力支撑它的身体，无法走路。”

根据网络资料，德国牧羊犬的寿命一般只有九到13岁，所以17岁的猪猪已是一只“狗瑞”。

李小姐以前每天都会带猪猪下楼散步三次，如今看它只能躺在家里无法出门，心里实在不好受。朋友知道后找人赞助一台特制轮椅，让猪猪可以趴在轮椅上出门。

李小姐收到此轮椅还不到一个星期，拿到后她第一时间便带猪猪下楼散步，昨天下楼时，她的母亲还遇到邻居，也就是歌台艺人王雷，后者拍下视频放上网，马上引起关注。

她说：“虽然它眼睛看不见，但出门时它还是可以感受到不一样的。我会继续每天带它去‘散步’，让它开心一些。”

完整报道，请翻阅2021年5月21日《联合晚报》。