后港第506座组屋居民：检测后不外出 待在家等结果

有数起冠病确诊病例住在后港8道第506座组屋，卫生部今午开始分两天，为该座组屋的约116户居民进行强制性的冠病检测。大多受访居民表示获知消息后感到震惊和担心，也有居民提前约两个小时排队希望能尽早完成检测。

卫生部昨晚发文告说，当局的流行病调查发现，有数起冠病确诊病例住在后港8道506座组屋，为以策安全，该座组屋所有居民必须在今明两天强制接受冠病检测。

当局已向受影响居民派发传单，同时也会发短信通知，并在组屋底层张贴告示，通知居民在今天下午1时至晚上8时，以及明天早上9时至下午4时之间，到组屋底层的检测站接受检测。

记者今早9时走访该座组屋时，十多名工作人员正在紧锣密鼓地在组屋底层摆放约十多张桌椅，设立约一个篮球场大小的检测站。整个组屋底层也被铁栏和白布围起，避免他人随意进出。

其中一名居住在二楼的居民侯秀利（35岁，咖啡店员工）今早接获同事的电话，才得知有邻居确诊的消息。

虽然卫生部的短信通知她可以在下午1时接受检测，但她早在11时左右就到组屋底层排队，希望尽早接受检测。她说，自己之前完全没有听说过有居民确诊的消息，因此感到非常惊讶。

“我想尽早来接受检测，求个安心。本来想说如果检测结果马上出炉就能去上班，可是好像要明天才能知道结果。”

住在该座组屋三楼单位的陈素凯（60岁，家庭主妇）说，自己获知有居民确诊后感到非常害怕，整晚都睡不着。“我害怕病毒可能从电梯散播，之前没印象有看到他们在消毒。”

她透露，自己曾在上周听说有居住在二楼的邻居确诊。

住在五楼的谢伟强（48岁，送货司机）则听说有三人确诊。他说：“现在最怕的是不知道这些居民是从哪里感染病毒的，希望不是在组屋区内传播开来。”

居民：暂不出门 等检测结果

受访居民表示，为了确保同事和朋友的安全，自己在接受检测后将避免外出和到公司上班。

居住在七楼的陈绍汉（41岁，银行客户经理）原本每天都会到公司上班，不过在昨晚获知组屋出现确诊病例后，他已经通知上司，自己将在检测结果出炉后才回公司。

“为了确保同事的安全，我暂时不会回去公司，而是先在家里办公。我之前曾和同事接触，也担心自己若感染冠病，会传染给他们。”

他今早也特地下楼购买新鲜蔬菜，接下来将待在家里亲自下厨，避免外出或叫外送。据他观察，今早外出的居民也比以往更少。

在第506座组屋对面的杂货店工作的职员张永甄（60岁）也说，因每天经常会接触很多顾客，也不知道他们居住在哪一座组屋，因此感到非常担心，女儿也叫她暂时不要去上班。

“我现在有戴双层口罩出门，工作时也不会拿下来，也会一直用消毒液洗手，多注意自己的安全。”

完整报道，请翻阅2021年5月21日《联合晚报》。