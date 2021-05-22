后港组屋数病例疑住不同楼层同门牌尾号单位 其中一人相信是机场保安

后港8道第506座组屋出现数起冠病病例，《联合早报》走访后发现，有几起确诊病例都住在不同楼层的同一门牌尾号的单位，其中一人相信是机场感染群的保安人员。

据《联合早报》探悉，除了这名机场保安人员和他的妻女，另一单位的一名50多岁妇女也随后确诊。另有两名居民疑似染病，此外还有两家接获隔离令。这六个受影响单位的门牌尾号一样，换言之它们是上下楼单位。

卫生部前天（5月20日）规定这座组屋的所有居民接受冠病检测。卫生部没透露该座组屋有几个病例或与哪个感染群有关，但负责这一区的阿裕尼集选区议员严燕松昨天在现场受访时说病例“人数不多”。

居民蒂娜告诉记者，与她住同一楼层的确诊保安人员与妻女同住，他上周确诊后，在家隔离的女儿和妻子也染病，被穿着个人防护装备的人员接走。

另一名50多岁妇女感染B1617病毒，目前被列为无关联病例。与妇女同住的丈夫、女儿和女婿（34岁，工程师）一家六口目前在家隔离。

同一尾号的另两个单位也有人接获隔离令。我们通过电话联络王姓女子（51岁），她和妹妹与母亲本周三接获隔离令，但当局没有透露她们与哪个病例有关。令她不解的是，她们的女佣没接获隔离令。“我的母亲坐轮椅，只去附近的日间看护中心，而且去到哪都有女佣陪伴，我不明白为何母亲会接获隔离令，女佣却没有。我们只与邻居交谈，但他们都没有确诊或被隔离。”

另一个单位则有一名男子前天接获隔离令，与他同住的弟弟和父亲则没收到。

专家：最有可能通过电梯传播

受影响单位都拥有同一门牌尾号，新加坡伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠认为，病毒最有可能通过共用的电梯传播。“电梯是狭小的封密空间，是病毒散播的典型地方，就如飞机、巴士和汽车。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授则指出，虽然电梯和楼梯口都是居民可能碰面的地方，但还需要流行病学专家实地观察后才能更好地推断病毒传播途径。

至于病毒会不会通过上下单位共用的同个污水管传播，梁浩楠指这是经常被提出但从未被证明的说法。

去年底香港九龙观塘区的住宅大楼出现不同楼层的同一单位集体感染冠病，当地专家分析，该大楼与2003年沙斯期间的香港淘大花园类似，均以单管式喉管排水，可能忽略了水位隔气问题，导致病毒通过污水管散播。

《联合早报》去年3月对此可能性询问公用事业局，公用局说本地所有住宅和建筑的污水管系统已考虑到公共卫生因素，极不可能发生类似事件。第506座组屋居民也透露，该座组屋的厕所前年刚进行翻新。