机场感染群源头曾助南亚家庭而感染 即日起从风险极高地区入境者须双重检测

新加坡民航局和樟宜机场集团宣布加强防护措施。本月20日起，从风险极高地区或国家入境我国的旅客除了接受聚合酶链式反应检测，如今也得通过抗原快速检测。

初步调查显示，樟宜机场感染群源头是一名机场员工，他上个月在协助来自南亚国家的一户家庭时受感染。

新加坡民航局和樟宜机场集团昨天（5月21日）发文告，说明机场人员的调查和检测结果，同时也宣布加强防护措施。本月20日起，从风险极高地区或国家入境我国的旅客，除了接受聚合酶链式反应检测（PCR），如今也得通过抗原快速检测（ART）。

虽然ART的准确性较低，但较快可获得初步结果，确保当局在探测到确诊病例后更快速采取行动。

文告也说，卫生部针对首批确诊机场员工展开系统发生学（phylogenetic）调查，初步显示这些病例感染B1617毒株，说明它们来自同一个感染源头，即上述接触过南亚家庭的机场员工。这个家庭在上个月29日来新，抵境检测结果呈阳性。文告没有说明这个家庭来自哪个国家，卫生部和民航局还在针对感染源头做进一步调查。

近期有不少确诊病例来自南亚国家，当中一些病例感染了B1617变种病毒，这类病毒更快速传播。因此，我国从4月23日午夜起，禁止过去14天曾到过印度的旅客入境，5月1日午夜起禁令进一步扩大到从尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦和孟加拉等南亚国家入境的旅客。新加坡公民和永久居民不受影响。

此外，机场也重新调整运作流程，包括从本月起为员工划分不同的用餐和休息区，在机场高危区内工作的员工也不能与其他区的员工互动。负责高危职务的机场员工，除了每七天的轮流定期检测，间中也得接受ART检测。

民航局早前指出，樟宜机场从去年3月开始，已经让从高危地区或国家抵境的旅客使用与其他地区旅客不同的机场设施，去年6月恢复允许过境乘客转机之后，也让转机乘客用独立的等候区。

樟宜机场也从去年3月起安排负责高危地区航班的机场员工穿上个人防护衣，并戴上N95口罩、防护面罩和手套等安全装备。本月开始，从低风险国家或地区入境者也进一步与其他乘客隔离。

星耀樟宜和搭客大厦关闭期限延长至6月13日

上个星期四（13日）起暂时关闭的星耀樟宜和搭客大厦，已经完成清洗和消毒工作。这两处原本计划关闭两周，为了安全起见，民航局和樟宜机场集团配合高警戒解封第二阶段，把关闭期限延长至6月13日。

所有搭客大厦会继续限制一般公众通行，但航班仍能继续起降。机场员工也会在这段期间接受培训，以确保新措施和条例顺利实行。

民航局也说，超过九成前线航空人员已经接种疫苗，下来几周将安排更多员工接种。

民航局和樟宜机场集团强调，确保机场员工的安全和公共卫生是首要考量，他们会同航空领域合作，积极检讨防护措施，并在必要时进一步收紧措施。