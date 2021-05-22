支持《罗马宣言》 李总理：各国须持续加强公共医疗体系

二十国集团（G20）为确保各国履行抗疫责任，在全球健康峰会上通过《罗马宣言》，我国全力支持这项宣言。李显龙总理指出，维持健全的公共医疗体系是每个国家有效抗疫的重要环节，即使在平常日子，个别国家也须继续为大规模的疫苗接种等重大行政挑战做足准备。

全球健康峰会在罗马举行，李总理昨晚应G20主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，以非成员国代表身份发表视频讲话。