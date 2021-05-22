支持《罗马宣言》 李总理：各国须持续加强公共医疗体系 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 李总理以非成员国代表身份在全球健康峰会上发表视频讲话，呼吁各国下来加强医疗体系与能力。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 二十国集团（G20）为确保各国履行抗疫责任，在全球健康峰会上通过《罗马宣言》，我国全力支持这项宣言。李显龙总理指出，维持健全的公共医疗体系是每个国家有效抗疫的重要环节，即使在平常日子，个别国家也须继续为大规模的疫苗接种等重大行政挑战做足准备。全球健康峰会在罗马举行，李总理昨晚应G20主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，以非成员国代表身份发表视频讲话。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 G20 全球健康峰会 冠病19 李显龙总理 疑无照偷驾宝马与警追逐5公里 18岁青年被捕 骗同事妻裸照害她抑郁轻生 尼泊尔男子监15月