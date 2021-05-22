易华仁：拨额外2700万元 德士与私召车司机每日补贴再加10元

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来自 / 联合早报

文 /
蓝云舟

发布 / 2021年5月22日 5:00 AM

交通部长易华仁（右一）昨天在交通部总部通过视讯接受媒体采访时指出，因防疫措施收紧，德士和私召车载客量预计将继续下挫。当局将通过额外补贴，为司机提供针对性援助。（邝启聪摄）
交通部长易华仁（右一）昨天在交通部总部通过视讯接受媒体采访时指出，因防疫措施收紧，德士和私召车载客量预计将继续下挫。当局将通过额外补贴，为司机提供针对性援助。（邝启聪摄）

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陆交局说，这意味每辆德士和私召车每日可获得的援助金，将从目前的15元增至25元，或每辆车每月750元，直至6月底。这项额外补贴将惠及本地约1万6000名德士司机，以及约4万名私召车司机。

政府将拨款2700万元，为受防疫措施收紧影响的德士和私召车司机提供额外补贴。每辆德士和私召车每日可获得的援助金，将额外增加10元，至每日25元。

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