易华仁：拨额外2700万元 德士与私召车司机每日补贴再加10元 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 交通部长易华仁（右一）昨天在交通部总部通过视讯接受媒体采访时指出，因防疫措施收紧，德士和私召车载客量预计将继续下挫。当局将通过额外补贴，为司机提供针对性援助。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 陆交局说，这意味每辆德士和私召车每日可获得的援助金，将从目前的15元增至25元，或每辆车每月750元，直至6月底。这项额外补贴将惠及本地约1万6000名德士司机，以及约4万名私召车司机。政府将拨款2700万元，为受防疫措施收紧影响的德士和私召车司机提供额外补贴。每辆德士和私召车每日可获得的援助金，将额外增加10元，至每日25元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 航空泡泡 冠病疫情司机援助基金 异彩人生为19特需学校筹款 设置访客管理系统和热能扫描仪 回教社理会探讨简化拨款 加速培训下一代领袖