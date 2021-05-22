易华仁：拨额外2700万元 德士与私召车司机每日补贴再加10元

陆交局说，这意味每辆德士和私召车每日可获得的援助金，将从目前的15元增至25元，或每辆车每月750元，直至6月底。这项额外补贴将惠及本地约1万6000名德士司机，以及约4万名私召车司机。

政府将拨款2700万元，为受防疫措施收紧影响的德士和私召车司机提供额外补贴。每辆德士和私召车每日可获得的援助金，将额外增加10元，至每日25元。