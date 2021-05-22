后港组屋116户强制受检测首日 居民守秩序过程顺畅

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

摄影 /
李健玮

发布 / 2021年5月22日 5:00 AM

清洁工在冠病检测活动开始前，为后港8道第506座组屋进行多一轮的清洁和消毒。（李健玮摄）
清洁工在冠病检测活动开始前，为后港8道第506座组屋进行多一轮的清洁和消毒。（李健玮摄）

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有数起冠病确诊病例住在后港8道第506座组屋，卫生部昨午（5月21日）开始分两天，为该座组屋的116户家庭进行强制性冠病检测。居民们陆续在昨午1时到检测站接受检测，大多受访居民说，检测过程顺畅，未出现大排长龙的情况。

卫生部的流行病调查发现，有数名确诊病患居住在该座组屋，因此所有居民必须分别在昨天下午1时至晚上8时，以及今天上午9时至下午4时之间，到设置在组屋底层的临时检测站接受聚合酶链反应（PCR）检测。

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