后港组屋116户强制受检测首日 居民守秩序过程顺畅 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 清洁工在冠病检测活动开始前，为后港8道第506座组屋进行多一轮的清洁和消毒。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 有数起冠病确诊病例住在后港8道第506座组屋，卫生部昨午（5月21日）开始分两天，为该座组屋的116户家庭进行强制性冠病检测。居民们陆续在昨午1时到检测站接受检测，大多受访居民说，检测过程顺畅，未出现大排长龙的情况。卫生部的流行病调查发现，有数名确诊病患居住在该座组屋，因此所有居民必须分别在昨天下午1时至晚上8时，以及今天上午9时至下午4时之间，到设置在组屋底层的临时检测站接受聚合酶链反应（PCR）检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生部 后港8道506座组屋 冠病检测 严燕松 冠状病毒19 疑无照偷驾宝马与警追逐5公里 18岁青年被捕 骗同事妻裸照害她抑郁轻生 尼泊尔男子监15月