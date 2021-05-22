受访专家：不清楚确诊者感染哪种毒株 难以断定其他居民染病风险

后港8道第506座组屋出现数起冠病确诊病例，卫生部要求所有居民接受强制检测。受访传染病专家认为，强制检测是有必要的，但目前不清楚确诊居民染上的是哪一种毒株，因此难以断定其他居民感染冠病的风险。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授昨天（5月21日）受访时说，这座组屋的确诊病例很有可能已经形成感染群，否则卫生部也不会强制居民检测。

伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠也认同，该座组屋形成感染群的可能性很高。当局检测是为了彻底消灭病毒，以防更具传染性的变种毒株进一步扩散。

“政府尝试通过检测每户居民，防范于未然，这让我想起去年中国强制人民接受检测的情况。”

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授解释，当某个地点或工作领域可能有更多人染疫，当局一般都会进行强制检测，樟宜机场就是一个例子。

“既然有证据显示这座组屋内已出现社区传播，其他居民很有可能已经染疫但不自知。”

这是卫生部第二次为组屋居民进行特别检测。去年6月，当局发现淡滨尼11街第111座组屋有两个家庭共出现九起确诊病例，因此决定让该座组屋共用同一部电梯和楼梯的58户家庭进行检测，不过当时的检测并非强制性。

张毅颖说，与当时的情况不同的是，如今在社区里传播的毒株更具传染性，确诊者的病毒载量也更高，这意味着病毒在社区内进一步扩散的风险也较高。

对此，淡马亚说，目前还不清楚该座组屋确诊居民感染的是哪一种毒株，因此难以断定强制检测是否跟变种毒株有关。

他认为，有三大原因促使政府这回采取比去年更谨慎的检测措施。

“去年我国的检测能力和资源比较有限，当时病毒在社区传播的情况也不及现在严峻。而且，淡滨尼组屋病例之间的关联较明显，但现在后港组屋有多少人确诊，仍是未知数。”

张毅颖也说，现在推测后港组屋疫情的严重程度为时过早。“目前已通报的确诊病例是否因为某个特定事件，例如在染疫者咳嗽或打喷嚏时与他共乘电梯而被传染？这有待检测结果出炉才会更清楚。”

至于居民应该如何防范以免染疫，张毅颖提醒，咳嗽和打喷嚏时应该用衣袖遮住嘴巴，乘电梯时也应避免交谈。“我们每天难免会触碰信箱、电梯按钮、门把和其他表面。经常使用手部消毒液和勤洗手，有助于降低感染风险。”