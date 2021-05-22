工业单位改成娱乐场所开派对 52人涉违法聚集五人昨认罪

男子租下工业大楼单位改为娱乐场所，搞了一场生日派对后遭警方临检，事隔八天又办第二场。警方在八天内两度找上门，共有52名男女因涉违反安全距离措施遭调查，其中五人昨天认罪。

这五人是林雨晴（19岁）、洪京杰（20岁）、许茜萍（20岁）、岑义陆（20岁）以及一名17岁少女。

他们各面对两项抵触冠病19（临时措施）法令罪，昨天承认一项，另一项交由法官下判时一并考量。