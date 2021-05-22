工业单位改成娱乐场所开派对 52人涉违法聚集五人昨认罪 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 林雨晴（左）和洪京杰（右）都出席了洪运南在今年1月16日举办的派对，两人昨天认罪。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 男子租下工业大楼单位改为娱乐场所，搞了一场生日派对后遭警方临检，事隔八天又办第二场。警方在八天内两度找上门，共有52名男女因涉违反安全距离措施遭调查，其中五人昨天认罪。这五人是林雨晴（19岁）、洪京杰（20岁）、许茜萍（20岁）、岑义陆（20岁）以及一名17岁少女。他们各面对两项抵触冠病19（临时措施）法令罪，昨天承认一项，另一项交由法官下判时一并考量。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 工业大楼 娱乐场所 KTV 喝酒 群聚 疑无照偷驾宝马与警追逐5公里 18岁青年被捕 骗同事妻裸照害她抑郁轻生 尼泊尔男子监15月