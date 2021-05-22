避免疫情扩散 人力部促女佣休息日待家中 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 人力部提醒，如果女佣有事必须外出，应避免到人多的地方。图为上周开斋节时，大批印度尼西亚女佣聚集在巴耶利峇地铁站外。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 在高警戒解封第二阶段期间，人力部强烈鼓励外籍女佣在休息日待在家中，以避免冠病病毒进一步传播。人力部昨天发文告说，如果女佣有事必须外出，应避免在外太久，也不要到人多的地方，并且遵守最多两人同行的社交限制。女佣也不应与朋友聚会或共享食物、饮料和餐具，以减少交叉接触。文告说，如果女佣决定休息日不外出，雇主不应让她继续做工；如果女佣放弃休息日，那么雇主须支付休息日的薪金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 女佣 人力部 冠病疫情19 异彩人生为19特需学校筹款 设置访客管理系统和热能扫描仪 回教社理会探讨简化拨款 加速培训下一代领袖