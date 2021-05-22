避免疫情扩散 人力部促女佣休息日待家中

在高警戒解封第二阶段期间，人力部强烈鼓励外籍女佣在休息日待在家中，以避免冠病病毒进一步传播。

人力部昨天发文告说，如果女佣有事必须外出，应避免在外太久，也不要到人多的地方，并且遵守最多两人同行的社交限制。女佣也不应与朋友聚会或共享食物、饮料和餐具，以减少交叉接触。文告说，如果女佣决定休息日不外出，雇主不应让她继续做工；如果女佣放弃休息日，那么雇主须支付休息日的薪金。