职总派送1万2000个礼包感谢前线医护人员 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 全国职工总会副秘书长、外交部兼交通部高级政务部长徐芳达（右一），以及职总创优企业合作社与职总平价集团总裁谢健平（左一），前天一同将首批关怀礼包交给职总保健服务雇员联合会会长兼职总副会长丹娜乐芝米（中），其他职总成员也通过视讯见证过程。（职总提供） 字体大小: 小 中 大 为感谢医护人员在防疫前线无私奉献，全国职工总会、职总平价合作社，以及职总保健服务雇员联合会将合作派送1万2000个关怀礼包给他们。职总平价和职总保健服务雇员联合会（Healthcare Services Employees' Union，简称HSEU）昨天发联合文告说，首批礼包的物资已在前天送到HSEU总部。每个礼包有饮料、零食、维生素，以及搓手液等必需品，帮助医护人员应对忙碌的工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国职工总会 职总保健服务雇员联合会 医疗人员 关怀礼包 异彩人生为19特需学校筹款 设置访客管理系统和热能扫描仪 回教社理会探讨简化拨款 加速培训下一代领袖