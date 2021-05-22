职总派送1万2000个礼包感谢前线医护人员

为感谢医护人员在防疫前线无私奉献，全国职工总会、职总平价合作社，以及职总保健服务雇员联合会将合作派送1万2000个关怀礼包给他们。

职总平价和职总保健服务雇员联合会（Healthcare Services Employees' Union，简称HSEU）昨天发联合文告说，首批礼包的物资已在前天送到HSEU总部。每个礼包有饮料、零食、维生素，以及搓手液等必需品，帮助医护人员应对忙碌的工作。