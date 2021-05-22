研究：每43名国人中一人患精神分裂或错乱症 求诊率高达八成

调查发现，本地精神分裂症和其他错乱症的终生患病率为2.3％，相当于约7万1600名居民会在有生之年确诊，发病的平均年龄约23岁。其中，约三分之一患上的是精神分裂，这是本地最常见的错乱症。

下周一（5月24日）是世界精神分裂症日。本地研究发现，每43名新加坡居民当中就有一人会在有生之年被诊断出精神分裂或其他错乱症，约八成病患会在出现症状后寻求帮助，求诊率相当高。