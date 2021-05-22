研究：每43名国人中一人患精神分裂或错乱症 求诊率高达八成 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM 新加坡心理健康协会的首名同伴支持专才曾瑞伦主要负责开导同病相怜的人，但他一路走来不易，还曾因精神分裂症导致情绪失控与警察发生冲突，被判一年缓刑。多年来，他逐渐接受自己的病况，也发现生活其实与一般人无异。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 调查发现，本地精神分裂症和其他错乱症的终生患病率为2.3％，相当于约7万1600名居民会在有生之年确诊，发病的平均年龄约23岁。其中，约三分之一患上的是精神分裂，这是本地最常见的错乱症。下周一（5月24日）是世界精神分裂症日。本地研究发现，每43名新加坡居民当中就有一人会在有生之年被诊断出精神分裂或其他错乱症，约八成病患会在出现症状后寻求帮助，求诊率相当高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 心理卫生学院 精神分裂症 错乱症 精神疾病 疑无照偷驾宝马与警追逐5公里 18岁青年被捕 骗同事妻裸照害她抑郁轻生 尼泊尔男子监15月