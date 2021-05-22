记录年长者故事留住人生智慧 “静人生”获颁“同心圈”证书

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来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2021年5月22日 5:00 AM

▲获颁新加坡行善运动理事会今年的“同心圈”证书的艺术团体“THISCONNECT”，希望通过艺术、电影和对话，提高人们对于心理健康和情感的意识。（新加坡行善运动理事会提供）
▲获颁新加坡行善运动理事会今年的“同心圈”证书的艺术团体“THISCONNECT”，希望通过艺术、电影和对话，提高人们对于心理健康和情感的意识。（新加坡行善运动理事会提供）

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游泳教练萧慧敏在疫情期间开始了“静人生”项目，通过与年长者进行采访并将过程拍摄下来，制作成一段30分钟的视频，让年长者与他们的家人收藏。

让年长者敞开心扉，并将他们一生的点点滴滴与生活智慧通过视频记录下来化作永恒，好让他们的家人能够保留这段无价的“传家之宝”。

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