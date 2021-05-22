记录年长者故事留住人生智慧 “静人生”获颁“同心圈”证书 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年5月22日 5:00 AM ▲获颁新加坡行善运动理事会今年的“同心圈”证书的艺术团体“THISCONNECT”，希望通过艺术、电影和对话，提高人们对于心理健康和情感的意识。（新加坡行善运动理事会提供） 字体大小: 小 中 大 游泳教练萧慧敏在疫情期间开始了“静人生”项目，通过与年长者进行采访并将过程拍摄下来，制作成一段30分钟的视频，让年长者与他们的家人收藏。让年长者敞开心扉，并将他们一生的点点滴滴与生活智慧通过视频记录下来化作永恒，好让他们的家人能够保留这段无价的“传家之宝”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡行善运动理事会 “同心圈”证书 行善大使 行善日 异彩人生为19特需学校筹款 设置访客管理系统和热能扫描仪 回教社理会探讨简化拨款 加速培训下一代领袖