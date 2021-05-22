家嫂鱼头米粉厦门街店面 本月底结业

80年老字号瑞记菜馆不敌疫情带来的亏损，位于厦门街的26年老店将在本月底结束营业。

位于中央商业区厦门街的老字号瑞记菜馆（Swee Kee Eating House）昨日（5月21日）在面簿发贴文，指餐厅过去80年来熬过了第二次世界大战、经济衰退和SARS等冲击，但如今面对冠病疫情，加上餐厅位于中央商业区的位置，餐厅连月亏损，将在本月30日结束营业。

瑞记菜馆自1930年代就开始售卖传统粤式鱼汤，50年代在俗称“豆腐街”的珍珠街（Chin Chew Street）营业，目前传到第三代。

《新明日报》记者联系上餐馆第三代接班人邓伟亮（36岁），他表示，由于位于商业区，此前每逢周一到周五主要是依靠上班族光顾，周末才有熟客上门，但自从疫情暴发后，生意大跌。

他透露，去年阻断措施期间，餐馆关闭了两个月，重开后，不少客人纷纷前来表达想念之情，也是因为这份人情味，让他们才决定继续支撑下去。“如今疫情未见好转，加上已经连续亏损超过一年，只能忍痛关闭。”

餐馆附近住宅很少，目前只接受食客自取，没提供外卖。另外，餐馆于4年前装修，邓伟亮的想法就是在保留好味道之余，还要保留人情味，因此餐馆的装潢也保留了很多旧物品。

邓伟亮也表示，很荣幸能作为本地其中一家最老的家传餐厅，参与我国的历史，并感谢老顾客们几十年以来的支持。

完整报道，请翻阅2021年5月22日的《新明日报》。