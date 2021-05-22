疑无照偷驾宝马与警追逐5公里 18岁青年被捕

疑私下把家人的宝马开上路，18岁无驾照青年为躲避交警追捕飞车逃，在快速公路上与交警追逐至少五公里。

青年开出快速公路后失控冲撞路堤围栏，导致前座乘客卡车内。目击者说，车祸发生后，青年一度离开，但他后来还是被警方逮捕。

事发于近日凌晨12点左右，交警当时正在朝往淡滨尼快速公路（TPE）的实里达快速公路（SLE）巡逻，看见肇事车辆时挥手示意司机将车停到路边。司机看到交警后不但没停下，反而加速扬长而去，交警于是紧随其后，在公路上追逐了至少五公里。

根据一段网络流传视频，蓝色宝马轿车在快速公路上飞驰，从第三条车道直接切到第一条车道，骑电单车的交警则紧跟在后。

后来，蓝色宝马开出快速公路，刚开上榜鹅大道就失控冲上路堤撞向路中央的围栏。

附近居民卓小姐（37岁）说，她当时在家听见一声巨响，还以为发生了连环车祸，立即从阳台上往下看，正好看见车子将栏杆撞倒的情况。

她说，当时仍可见里头坐着一名乘客，但车门已经被撞得变形，因此乘客完全无法脱身。

“几名邻居还尝试上前帮忙，但车门打不开。后来民防部队赶到，才将乘客救出来。司机则是自己跑出来的，似乎没有受伤。”

民防部队受询时证实，用液压仪器将一人救出后，在他清醒的情况下将他送往邱德拔医院。

警方也表示，21岁乘客被送院，而青年最终因涉及疏忽驾驶导致他人严重受伤、无照驾驶、未经车主同意使用他人汽车、车子没有保险的情况下开车，以及多项其他交通条例而被逮捕接受调查。

调查正在进行中。