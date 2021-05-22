骗同事妻裸照害她抑郁轻生 尼泊尔男子监15月

尼泊尔籍男子骇入同事的面簿账号，假冒同事和他远在尼泊尔的妻子聊天，还诱骗她传裸照及洗澡视频，声称这样能舒压。同事的妻子不久后发现裸照及视频没有传到丈夫手中，顿时接受不来，变得郁郁寡欢，并于事发三周后轻生。

《联合晚报》报道，这名尼泊尔男子是25岁的被告玛迪（Mati Lal Kebuhang），他事后面对一项妨碍司法公正罪和两项抵触滥用电脑法令（Computer Misuse Act）罪，主控官以其中两项提控，另一项交由法官下判时一并考虑。被告昨天（5月21日）被判入狱15个月。

案情揭露，被告的同事是本案中的受害人，两人不熟，但被告和受害人的妻子是同乡，曾是朋友关系。

去年8月13日晚上9时45分，被告取得受害人的面簿密码，登录受害人面簿，以“丈夫”的身份与受害人远在尼泊尔的妻子聊天。为了隐瞒身份，被告拒绝她所有的私讯要求。

被告要求受害人的妻子把的裸照发过来，声称能帮助他舒压。后者不疑有他，发了两张裸照和洗澡的视频。

事发隔天，受害人的妻子发现要照片和视频的人并非丈夫，她吃惊之余也感到很郁闷，开始萌生自杀念头。去年9月7日，也就是事发三周后，受害人的妻子被发现自寻短见，离世时才24岁。

尼泊尔媒体曾报道受害人妻子离世的新闻，娘家数日后向当地警方报案，怀疑受害人害死她，导致受害人的家人被调查，当地警方甚至要求受害人回尼泊尔助查。

受害人于去年9月17日针对面簿遭人骇入一事向本地警方报案。

完整报道，请翻阅2021年5月22日的《联合晚报》。