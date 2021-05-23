学会手机应用 拍照读报好轻松

年过七旬奶奶如今非常重视学习数码技能，现在除了懂得如何与孙女视讯，还能在出门前查巴士抵站的时间，学会数码科技确实让生活更便利。

吴美英（72岁）10年前到购物中心与孩子及媳妇用餐时，单独一人去洗手间后却迷路。她说：“当时我第一次到这个购物中心，对环境不熟悉，一出厕所就懵了，我一路来也没有一台手机，当时真的不知所措。”

见家婆迟迟没有回到餐馆，吴美英的媳妇当时觉得不对劲，到处寻找，幸好最终找到了。吴美英说：“这件事情发生后，我的媳妇要求我儿子，买一台手机给我，好让家人可以随时随刻联系。”

收到新智能手机的吴美英，却不知如何使用它的功能，对她而言，手机只是通话工具。直到她与丈夫林明计（83岁）搬到淡滨尼后，发现住家楼下的活动中心设有新加坡数码转型社区援助站（SG Digital Community Hubs），便立刻报名参加。

吴美英说，想要学习就必须下一番苦功，自去年底开始，她每星期两次，在下午2时必定准时前去上课。林明计也很欣赏太太学习的决心。他说：“很多年长者到那里学了几次就不想再学，或者说安排不到时间去学习，我太太不一样，时间是按着到援助站的学习而安排。”

结婚超过50年的两老坚信活到老学到老，经常一同报名参加提升自己的课程。两人在两年前曾经一同报读电脑课程，林明计现在也经常陪同太太到数码转型社区援助站学习，不是旁听就是在一旁看报章。

吴美英说，援助站的数码大使对前来学习的学生关怀备至。“数码大使一开始就问我，通常生活中会用哪些服务，去什么地方。在向我了解之后，才根据我的生活所需，教我一些经常会使用的手机应用。”

笔记本成专属“数码逐步指南”

吴美英的数码大使在每堂课过后，还亲手为她做笔记。吴美英回家后，也会将数码大使的笔记抄写在一个笔记本上，这笔记本如今是她的“数码逐步指南”。

在学习如何使用的手机应用当中，吴美英最常使用手机的摄像功能如拍照与自拍，以及利用WhatsApp与孙女们交谈。

她说：“我不想打扰孙女们，她们的课业繁重，所以我不常打电话给她们，她们也都很乖一有空就WhatsApp我，有时还发照片给我看，我收到这些短信就非常开心。”

她如今也学会如何使用国家图书馆管理局（NLB）的手机应用看报章，也会查看巴士抵站的时间。“我认为这些科技都让我的生活变得更加方便。”

符合资格年长者 买智能手机有津贴

罗新力非常感激数码大使教他各种数码技能，尤其是如何使用合力追踪应用，他出门在外使用起来都没问题。（蔡家增摄）

罗新力（75岁）向来认为手机仅仅是拨打和接听电话的工具，因此都只使用电话充值卡。不过，经数码大使介绍后，罗新力除了向他们学习各种数码技能，他也申请了乐龄手机上网津贴，如今能以每月5元的价格享有最少5GB的数据流量。

前年底经邻居介绍后，已退休的罗新力决定到新加坡数码转型社区援助站学习数码技能。他说：“我平时除了当义工也没事情做，所以决定利用空闲时间学习如何用手机。”

合力追踪应用比携手防疫器更方便

罗新力每周到援助站上两堂课，不到一年就完成所有课程。如今，登录新加坡免费无线网络、使用WhatsApp与朋友视讯、使用合力追踪应用，甚至用PayLah!进行电子付款，都难不倒他。

他说：“如果不是数码大使当时教会我使用合力追踪应用，我肯定不知道怎么用。我到哪里都会携带手机，所以我觉得用合力追踪应用比携手防疫器更方便。”

帮助罗新力的数码大使也发现他一直使用电话充值卡，因此为他申请了乐龄手机上网津贴（Mobile Access for Seniors）。

配合数码乐龄计划（Seniors Go Digital），乐龄手机上网津贴让想要用智能手机上网却担心费用高的低收入年长者，以津贴价购买智能手机和数据配套。符合资格者能以20元购买基本款智能手机，再以每月5元的价格享有最少5GB数据流量。

他说：“数码大使很有耐性，让我学习的过程没有压力，而且非常轻松。我有问题想再问一遍也可以放心发问，他们都会很有耐性地为我一一解答。我非常感激这些帮助我的数码大使。”

数码小贴士：谁可申请乐龄手机上网津贴？

年满60岁、新加坡公民

获得社会及家庭发展部的社区关怀计划长期或中短期援助，或居住在公共住屋租赁计划下的租赁组屋

没有在家庭网接计划下获得智能手机的受惠者

符合条件的年长者须先通过数码乐龄计划学习至少一项基本数码技能，才能提出申请

欲知更多详情， 请拨电6377 3800或浏览www.imda.gov.sg/ma

【本文由资讯通信媒体发展局呈献】