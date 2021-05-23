访客中有冠病传播情况 JEM和西城关闭两星期

为阻断任何可能出现的病毒传播链，并彻底清洗场所，这两座商场将暂时关闭至6月6日重开。公众仍可通过西城前往黄廷方综合医院，那里的办公楼也将照常开放。当局日前开始为这两家商场的员工，以及本月10日至14日间到访两家商场的公众进行冠病检测。

本地近期有10起冠病确诊病例与裕廊东JEM购物中心和西城有关，最新流行病学调查显示，曾到访这两座商场的公众当中相信存在病毒传播情况。两座商场将从即日起关闭两个星期，以阻断传播链。

根据卫生部文告，10名确诊病例中有四人是当局为商场员工和公众进行特别检测时发现的。

为阻断任何可能出现的病毒传播链，并彻底清洗场所，这两座商场将暂时关闭至6月6日重开。公众仍可通过西城前往黄廷方综合医院，那里的办公楼也将照常开放。

当局日前开始为这两家商场的员工，以及本月10日至14日间到访两家商场的公众进行冠病检测。这项特别检测行动还在进行中。

新增22社区病例七起无关联

本地昨天新增29起冠病确诊病例，其中有22起来自社区，七起暂无关联。

七人的年龄介于24岁至58岁，包括一名在西城大厦Fun Toast当厨房助理的24岁男子，以及两名近期曾到过西城的公众。

这两人分别是一名30岁胜科海事男工程师和一名在索尼电子公司（Sony Electronics）当货仓经理的54岁男子。他们都是在当局为到过西城的公众进行特别检测行动时发现的。

此外，本地昨天新增四个感染群。

其中，再有一名麦当劳快餐店送餐员确诊。该名24岁男送餐员在IVIC Logistics公司和伊莱雅民众俱乐部麦当劳分店当送货员，与日前确诊的另两名同事兼同屋住户形成了新感染群。

为安全起见，伊莱雅民众俱乐部的麦当劳分店已暂时关闭直至另行通知，期间会进行彻底清洁和消毒。

另三个新感染群则分别与日前确诊的40岁Deliveroo和Grab送餐员、28岁家庭主妇以及19岁新加坡理工学院学生有关联。

五个现有感染群也出现新病例。其中，樟宜机场感染群继续扩大至105人，新确诊病患是一名与日前确诊病例同住的33岁菲律宾籍女佣。

与AbbVie Operations Singapore工程师有关的感染群再添四起病例，扩大至16人。新病例包括一名30岁新加坡中央医院女护士，她是确诊工程师的家属，她被派驻在中峇鲁的社区护士健康检查站，最近一次上班是在本月10日。

院方在面簿贴文中说，确诊护士的工作不涉及照顾确诊冠病病患，工作时也全面遵守个人防护装备要求。她感到身体不适后已立即求医，早前也已接种两剂疫苗。

电子业公司Sms Infocomm感染群、Pacific Law感染群，以及与49岁家庭主妇有关的感染群也都出现新病例。

昨天新增的七起境外输入病例包括三名从印度和菲律宾抵新的新加坡公民和永久居民，另有一人是从安哥拉抵境的直系亲属证持有者，其余三人持工作准证从菲律宾抵境。

本地累计30个活跃感染群。截至昨天中午，新加坡累计6万1799起确诊病例，五人情况危急入住加护病房。