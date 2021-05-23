王乙康：疫情有趋稳迹象 须再观察几天确定走向

新加坡自本月16日收紧防疫措施以来，本地每日新增冠病社区病例约20至30起，没出现激增情况。卫生部长王乙康说，本地病例数量到目前为止有趋稳迹象，但还得多观察几天才能确定疫情走向。

联合领导抗疫跨部门工作小组的王乙康昨天在慈善机构福善（Blossom Seeds）的线上卫塞节慈善活动上，发表讲话时谈到本地疫情。

王乙康解释，如果没采取防疫措施、不追踪病例接触者或不检测，社区病例就会激增，而在那种情况下，一般每周社区病例会不断倍增，是非常可怕的情况。“我希望本地病例数量趋稳的情况会持续，我们仍得观察多几天才能知道疫情走向。大家继续尽自己一分力，一起抑制病毒的传播。”

新加坡伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠受访时说，本地冠病疫情确有趋稳迹象，但稍有差池还是会功亏一篑。他说，抗疫措施成功与否取决于接受聚合酶链式反应检测（PCR）后的呈阳率有多高，这个概率越小越好，本地的数据应该在0.00004％以内。

“再来，抗疫成功与否要看无关联病例数量。如果持续每天少于五起，那是不错的情况，理想来说应该是一到两起。”

王乙康也提醒大家不要听信那些冠病病毒在10公尺或100公尺内都会传播的说法。

他指出，大部分冠病病患不是在家中与同住的人互动后受感染，就是在外面空气较不流通的密闭空间受感染。另外，很多人用餐时没戴口罩，这就是所谓会发生超级传播者事件的情况，也是大家必须避免的。

王乙康昨天也在面簿发贴文，谈及陈笃生医院逐步恢复日常运作的进展。陈笃生医院上周已开始允许病患出院，之后也重新接收新病患。接受隔离的医院职员开始回返医院，现在几乎所有职员已回到工作岗位上。

王乙康说，这段时期对病患和医院职员来说都是非常艰难的，一度有四个病房被封锁。院方已竭尽所能快速采取行动，陈笃生医院也已有超过14天没有新确诊病例。

王乙康说：“9D病房昨午已重新开放接受病患，该病房51名职员也已回去上班。我这周较早前走访陈笃生医院时见了很多医生和护士，他们虽然精疲力尽，但仍然保持正面积极的心态。”