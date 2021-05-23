后港组屋检测结束 多名首日受检居民收到呈阴结果

后港8道第506座组屋的两天强制冠病检测昨午4时结束，一些在星期五接受检测的居民表示已陆续收到检测结果，在得知自己的检测结果是阴性后，纷纷松了一口气。

第二天的强制冠病检测昨早9时开始，但一些居民提早报到，约8时45分已有六名居民在检测站外等候。排在第一位的是住在9楼的丁成顺（74岁，铁工）。他说，星期四就收到通知，须在早上9时接受冠病检测。“我们担心会有很多人，所以提早下来。”

居民：减少与他人交流

同单位住户应同时段受检

流行病学调查发现，有数起冠病确诊病例住在后港8道第506座组屋，因此该座组屋所有居民须强制接受冠病检测，以策安全。为了方便居民，卫生部过去两天在第506座组屋底层进行检测。这座12层楼的组屋共有116个单位。

受访居民反映检测过程相当顺畅，但仍有改善空间。居民努尔（31岁，网络工程师）说，她的单位住了四个人，她的母亲、姐姐和自己都接到短信通知要到组屋楼下受检，丈夫却没收到，而一家人的检测时段也不一样。

例如，68岁母亲的指定检测时间是早上9时15分，她的却是11时15分。“若要减少不同单位之间的交流，同个单位的住户应在同个时间接受检测。”

另外，多名星期五受检的居民昨天凌晨已陆续接到检测结果。住在7楼的陈姓居民（70岁）说：“早上约7时30分接到短信，得知结果是阴性我就放心了。不过还是会减少外出，今早上巴刹就买了四五天的食材。”

陈志杰（27岁，辅警）说：“早上7时收到检测结果为阴性，总算能松一口气。我星期五因为要接受检测，特地请了假，现在没事，就能回去上班了。”

不过4楼居民施尔瓦（61岁，技术员）却透露，他和女佣星期五在同个时间接受检测，自己已收到阴性检测结果，女佣的手机却“没声没息”。“我拨打卫生部热线询问，但也没答案。我不明白同个时间检测，为何收到结果的时间会不一样？”