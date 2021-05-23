福利团体配合防疫调整运作 义工减少仍继续安全送粮食 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月23日 5:00 AM 随着本地进入高警戒解封第二阶段，善粮社的义工外出送餐给受益人时，最多只能两人同行。（善粮社提供） 字体大小: 小 中 大 限制外出送餐的义工最多两人一组、号召更多义工加入以应付人手短缺，随着我国在上周进入高警戒解封第二阶段，本地为贫困家庭和年长者提供免费食物和餐点的志愿福利团体纷纷调整运作，以确保在安全情况下，照常为受益人派送爱心粮食。志愿福利团体善粮社每个月为弱势群体提供约9000份含有新鲜蔬果、鸡蛋、干粮等食物的餐包。自从本地上周进入高警戒解封第二阶段后，共有约350名来自企业、学校和以个人名义加入的义工表示，将在这期间暂停到善粮社协助包装和派送食物，导致善粮社面临人手短缺。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地疫情 福利团体 遇到屋霸如何讨租讨公道？ 数码