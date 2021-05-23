福利团体配合防疫调整运作 义工减少仍继续安全送粮食

限制外出送餐的义工最多两人一组、号召更多义工加入以应付人手短缺，随着我国在上周进入高警戒解封第二阶段，本地为贫困家庭和年长者提供免费食物和餐点的志愿福利团体纷纷调整运作，以确保在安全情况下，照常为受益人派送爱心粮食。

志愿福利团体善粮社每个月为弱势群体提供约9000份含有新鲜蔬果、鸡蛋、干粮等食物的餐包。自从本地上周进入高警戒解封第二阶段后，共有约350名来自企业、学校和以个人名义加入的义工表示，将在这期间暂停到善粮社协助包装和派送食物，导致善粮社面临人手短缺。