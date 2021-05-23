透过腹膜透析治疗减少出入医院 本地四护士辅导小病患在家洗肾

国大医院高级注册护士耿竞的职务与其他专科护士稍微不同。除了日常病房的洗肾工作，她也给准备洗肾的小病人和家属提供咨询和辅导，让他们了解有不同形式的透析治疗，供他们选择。

小儿肾脏病患开始在家做腹膜透析，家长对着洗肾机和洗肾程序，难免觉得困难重重。幸好有专科护士从旁指导和鼓励，为家长减压壮胆，助他们和孩子从容地一同踏上新路程。