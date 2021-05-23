透过腹膜透析治疗减少出入医院 本地四护士辅导小病患在家洗肾 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年5月23日 5:00 AM 国大医院高级注册护士耿竞照顾小儿肾脏病患已约10年，是本地四名小儿肾脏专科护士之一。她日常与洗肾机为伍，得辅导小病人和家属，有时还得家访，工作性质与其他护士不同。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 国大医院高级注册护士耿竞的职务与其他专科护士稍微不同。除了日常病房的洗肾工作，她也给准备洗肾的小病人和家属提供咨询和辅导，让他们了解有不同形式的透析治疗，供他们选择。小儿肾脏病患开始在家做腹膜透析，家长对着洗肾机和洗肾程序，难免觉得困难重重。幸好有专科护士从旁指导和鼓励，为家长减压壮胆，助他们和孩子从容地一同踏上新路程。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 高级注册护士 小儿肾脏专科护士 腹膜透析 国大医院 遇到屋霸如何讨租讨公道？ 数码